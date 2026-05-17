ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027 con posible magnitud moderada entre mayo y agosto

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través de un nuevo comunicado, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que "es más probable" que El Niño Costero persista, por lo pronto, hasta febrero de 2027 con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre mayo y agosto del presente año.

Situación del climatológica de mayo a julio

De acuerdo con el comunicado N.º 09 -2026 del ENFEN, para el trimestre mayo - julio se tiene previsto que las precipitaciones en la costa norte oscilen entre rangos normales y superiores, con ocurrencia de lluvias localizadas, principalmente durante mayo, en un contexto de transición hacia la temporada seca.

Asimismo, se calculan temperaturas del aire por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa. En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé el predominio de caudales dentro del rango normal en la región hidrográfica del Pacífico, con excepción de la zona sur.

En cuanto a los recursos pesqueros, debido a la intensificación del calentamiento, se espera que en las próximas semanas los cardúmenes de anchoveta tiendan a profundizarse. En ese sentido, su proceso reproductivo se mantendría en el estado de reposo gonadal que se viene observando desde hace unas semanas, de acuerdo al patrón histórico.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero y estima que es más probable que el evento se prolongue hasta febrero de 2027 con una magnitud débil, alcanzando a moderada entre mayo y agosto de 2026.



Comunicado ➡️ https://t.co/z2M3c3Unc2 pic.twitter.com/bIcAxCLeL0 — ENFEN (@enfenperu) May 16, 2026

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central) para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Además, tomar acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central), para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como fecha para el siguiente, el 29 de mayo del presente.