Elecciones 2026: JNE proclamará resultados de la primera vuelta este domingo 17 de mayo

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado que proclamará los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 206 este domingo 17 de mayo a partir del mediodía.

JNE proclamará resultados electorales este domingo

En conferencia de prensa, el organismo electoral comunicó que la proclamación de los resultados tendrá lugar el domingo 17 debido a que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen como plazo máximo el sábado 16 para proclamar los resultados descentralizados. La hora de la proclamación todavía no ha sido anunciada.

"En función de lo indicado, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a segunda vuelta el domingo 17 de mayo, en horas de la mañana que será comunicada a todos ustedes para que nos acompañen en conferencia pública", dijo el titular del JNE, Roberto Burneo.

En su mensaje, Roberto Burneo destacó el trabajo que han realizado los miembros de todas las divisiones de los JEE en todo el proceso electoral que sigue en curso. Asimismo, destacó que, por primera vez, se esté desarrollando el recuento de votos de manera pública a través de los canales digitales para así garantizar rigurosidad y responsabilidad.

"El JNE reafirma su compromiso inquebrantable que la voluntad popular expresada en las urnas se respete plenamente y que la democracia peruana salga fortalecida de este proceso no obstante las dificultades. No descansaremos hasta cumplir este mandato", concluyó.

ONPE coordina con JNE para la segunda vuelta

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, comunicó que se reunió con el Pleno del JNE para coordinar las actividades que seguirán después de la proclamación de resultados, como la prueba de color, la impresión del material de sufragio y la distribución del material a los compatriotas en el extranjero a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Este tipo de reunión hemos acordado a tenerla más seguido con la finalidad de mejorar cada paso que hemos vivido el 12 de abril reciente y poder tener un trabajo en equipo para que la ciudadanía pueda tener un buen servicio electoral el próximo 7 de junio", señaló Pachas.

Es así que, a casi un mes de celebrarse los comicios en todo el territorio nacional, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que este domingo 17 de mayo proclamarán los resultados oficiales que definirán a los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta electoral.