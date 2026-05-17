Juan José Santiváñez: PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones al exministro del Interior por caso "Ícaro"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones hacia el exministro del Interior, Juan José Santivánez Antúnez, como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible, en el marco del caso denominado "Ícaro".

En ese sentido, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley también adoptó similar medida contra Percy Tenorio, Marco Palacios, Yessenia de la Cruz, Julissa Lores, Gregorio Villalón, Franco Parodi y Gianfranco Meza, todos en su condición de "terceros afectados" dentro del proceso de investigación preliminar.

Imputaciones de la Fiscalía

De acuerdo con la tesis fiscal, se habría generado un esquema de corrupción que gira en torno al control de la mina El Dorado, ubicada en la región Ayacucho. En ese sentido, desde el Ministerio Público sostienen que el extitular del Interior habría coordinado con el estudio jurídico "Tenorio Abogados & Asociados" de Percy Tenorio para simular contratos de trabajo a favor de Nicanor Boluarte, con la finalidad de generar un arraigo laboral ficticio para favorecerlo en el proceso judicial conocido como "Los waykis en la sombra".

Del mismo modo, Santiváñez Antúnez habría intervenido en el Ministerio del Interior para que Tenorio fuera beneficiado con cinco contratos de defensa legal para generales de la Policía Nacional del Perú, por un monto de 200 000 soles cada uno. Esta prática se habría ejecutado con la modificatoria los términos de referencia (TDR) para adecuarlos al perfil del letrado en cuestión.}

Por otro lado, un testigo protegido declaró que el exministro de Dina Boluarte habría solicitado y recibido, en diciembre de 2024, un pago ilícito en efectivo de 20 000 dólares por parte del general PNP Gregorio Villalón Trillo, con el fin de asegurar su permanencia en actividad y evitar su pase al retiro.

Asimismo, se investigan presuntas coordinaciones para utilizar a la PNP en la recuperación de la mina "El Dorado", propiedad de allegados al entorno del estudio Tenorio, bajo la apariencia de operativos contra la minería ilegal. Frente a estas imputaciones, el juez Checkley ordenó que el levantamiento del secreto de las comunicaciones se realice en el período del 16 de mayo de 2024 al 24 de marzo de 2025.

Exministro de pronuncia

A través de su cuenta de "X", Juan José Santiváñez se pronunció tras lo dictaminado por el Poder Judicial, donde descartó tener participación en actos fuera de la ley y, al mismo tiempo aseveró, que lo resuelto es parte de una "decisión de colaboración" con la investigación seguida en su contra.

"Reafirmo que no tengo ninguna participación en actos ilícitos y que siempre actuaré dentro del marco de la ley, colaborando con las diligencias que permitan esclarecer los hechos de manera objetiva y transparente", escribió.

Quiero informar a la opinión pública que el @Poder_Judicial_ ha dispuesto el levantamiento del secreto de mis comunicaciones, medida que fue autorizada durante la audiencia respectiva, tras el allanamiento formulado por mi defensa técnica y por mi persona al requerimiento de la... pic.twitter.com/ra3uMcPPU1 — Santiváñez 2026 🇵🇪 (@JSantivanez2026) May 17, 2026

Vale recordar que, este no es el único revés que recibe el exfuncionario, puesto que, a inicios de mayo, el Tribunal Constitucional declaró improcedentes la demanda de habeas corpus que buscaba impedir que el Ministerio Público le dicte medidas restrictivas en contra de su libertad.

En ambos casos en cuestión, el también exministro de Justicia afirmó su inocencia. Cabe señalar que, desde junio del 2025 recae una orden de impedimento de salida del país en su contra por 18 meses.