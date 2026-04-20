Elecciones 2026: ONPE reporta pérdida de USB con actas digitales de 5000 electores en Magdalena del Mar

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La ONPE reportó que un dispositivo USB con actas digitales de 17 mesas de sufragio en Magdalena del Mar desapareció. El incidente compromete los votos de 5000 ciudadanos para la presidencia, generando una alerta inmediata en los centros de cómputo y el sistema electoral nacional.

El hecho se confirmó mediante un memorando oficial enviado por la jefa de la ODPE Lima Oeste 1, Magdalena Castro Sánchez. El documento detalla que la pérdida de información digital afecta principalmente a la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde trece mesas de votación no pudieron ser procesadas.

La jefa de la dependencia electoral solicitó que este extravío sea registrado formalmente para garantizar la transparencia. Es fundamental que las actas sean consideradas en el sistema de datos, mientras se activan los protocolos de seguridad para proteger la integridad de la voluntad popular del distrito.

Solicitud de declaración como actas extraviadas

Protocolos de recuperación de votos

Según la plataforma oficial de la ONPE, las mesas afectadas ya figuran en un estado especial para su revisión. Actualmente, las autoridades trabajan con la denominada "Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio" (STAE) para intentar restablecer la información que se encontraba almacenada exclusivamente en los dispositivos perdidos.

"Se sirva disponer a quien corresponda, realizar el registro de la incidencia en el Sistema de Centro de Cómputo de las Actas Electorales de la Elección de Presidente y Vicepresidentes, las cuales se encuentran en condición de extraviadas", explica el documento.

El marco legal vigente establece que los resultados están respaldados en formatos físicos y digitales. Esto permite que, ante la pérdida de actas digitales, se pueda recurrir a las hojas borrador o los ejemplares impresos que custodian los miembros de mesa y los personeros acreditados.

El proceso ante el Jurado Electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) será el encargado de resolver la situación de estas mesas observadas. Las autoridades realizarán un cotejo de los ejemplares físicos lacrados para determinar si los números coinciden, asegurando que cada voto de los 5000 electores de Magdalena sea contabilizado correctamente.

Este procedimiento es estándar cuando existen caracteres ilegibles o falta de firmas en los documentos. La meta es que la ONPE logre procesar el 100% de las actas de Magdalena del Mar tras recuperar los datos de las actas digitales extraviadas en el USB reportado.

La seguridad del proceso electoral depende de la recuperación de estos datos mediante los ejemplares físicos. El Jurado Electoral Especial deberá validar los votos en el distrito para resolver la pérdida de actas digitales y asegurar que la voluntad de los electores de la ONPE sea respetada.