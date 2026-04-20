Surquillo: Se reporta impresionante fuga de gas cerca a grifo luego de trabajos de excavación en obra de construcción

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este lunes 20 de abril se reportó una impresionante fuga de gas luego de trabajos de excavación en una obra de construcción en el distrito de Surquillo. Los vecinos se encuentran alertas ante esta emergencia, mientras que los bomberos ya se encuentran en camino.

Deflagración de gas pone en alerta a vecinos de Surquillo

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa se conoció que esta fuga de gas se viene registrando desde las 9 de la mañana de este lunes, lo que generado que los residentes de la zona se encuentren en alerta constante.

La primera información que se tiene sobre ello es que esta emergencia se suscitó debido a una obra de construcción que se tiene desde hace algunos meses al costado de un grifo localizado en la avenida República de Panamá, en el distrito de Surquillo.

Todo hace indicar que aparentemente al realizarse trabajos de excavación una maquinaria perforó una de las tuberías de la empresa Cálidda, no obstante, esta fuga de gas continúa.

Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) indicó que podría tratarse de una de las tuberías matrices. Al respecto, el comandante Franco Calvo brindó mayores detalles de esta emergencia en la capital.

"Actualmente tenemos una fuga de gas viva, profuza. No sabemos exactamente de cuántos litros pueda fugar esta matriz. Estamos esperando que Cálidda corte el fluido de gas para poder terminar con esta emergencia. Es una construcción que estaban haciendo y con una retroexcavadora habrían perforado parte de la tubería de gas", explicó.

Con respecto a las primeras acciones que se viene realizando para controlar a los vecinos que residen en casas aledañas a donde viene ocurriendo la deflagración de gas manifestó que no hay heridos y recalcó que "el trabajo del Cuerpo de Bomberos es la prevención".

"Dependemos de Cálidda que recorte la red principal para decir que ya estamos seguros, pero mientras tanto estamos evacuanco 500 metros a la redonda. Lo que estamos haciendo es monitoreo constante con nuestros aparatos para evitar que exista una deflgración", sostuvo un bombero voluntario.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En la Av. República de Panamá, en el distrito de Surquillo, vecinos han reportado una fuga de gas a pocos metros de un grifo.



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