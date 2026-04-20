RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Organismos intocables

Delia Espinoza advierte que jefes de ONPE y JNE no pueden renunciar ni ser removidos hasta que acaben elecciones

La decana del Colegio de Abogados de Lima asegura que la normativa vigente impide cambios en las jefaturas de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones para evitar presiones políticas.

Delia Espinoza opinó sobre jefes electorales.
Delia Espinoza opinó sobre jefes electorales. (Composición Exitosa)

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 20/04/2026

Síguenos en Google News Google News

En el marco de las recientes elecciones, la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, sostuvo que los titulares de la ONPE y el JNE gozan de inamovilidad absoluta, por lo cual es legalmente imposible que renuncien o sean destituidos durante comicios.

Blindaje legal por democracia

Según declaraciones brindadas por la abogada Delia Espinoza a Radio Yaraví, el ordenamiento jurídico peruano establece un "candado" legal que impide que las cabezas del sistema electoral dejen sus funciones. Esta norma busca proteger la autonomía de las instituciones frente a posibles presiones.

La especialista explicó que esta protección rige durante todo el calendario de votación, asegurando que figuras como el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, permanezcan en sus puestos. El objetivo es evitar que intereses políticos externos afecten la organización de la voluntad popular ciudadana.

Esta restricción de salida es similar a la que poseen los congresistas, cuyos cargos son considerados irrenunciables por mandato constitucional. De esta manera, se garantiza que el proceso hacia las urnas no sufra alteraciones administrativas críticas que pongan en duda los resultados finales oficiales.

Incluso ante cuestionamientos públicos, la ley peruana prioriza la continuidad de la gestión electoral para no generar vacíos de poder. Según la decana, este marco normativo es la columna vertebral que sostiene la independencia y autonomía que se tiene que respetar obligatoriamente siempre.

Roberto Sánchez llama a "defender cada voto" y rechaza pagos para "fabricar denuncias": "Eso no es democracia"
Lee también

Roberto Sánchez llama a "defender cada voto" y rechaza pagos para "fabricar denuncias": "Eso no es democracia"

Investigaciones y responsabilidades

La decana del CAL detalló que cualquier responsabilidad deberá determinarse tras el cierre de los comicios. Según Espinoza, "en su momento y con un debido procedimiento administrativo o proceso penal, se determinarán responsabilidades", manteniendo así la estabilidad necesaria para que el ciudadano acuda.

"El hecho de que estén siendo investigados, sea administrativa o penalmente, el señor de la ONPE u otros funcionarios, eso no impide ni perjudica el proceso", afirmó.

Congreso pagará costos de defensa legal de Fernando Rospigliosi en proceso por difamar a Delia Espinoza
Lee también

Congreso pagará costos de defensa legal de Fernando Rospigliosi en proceso por difamar a Delia Espinoza

Sobre la intervención de la Junta Nacional de Justicia, la letrada fue enfática en señalar que los plazos deben cumplirse. Según Delia Espinoza, "la Junta Nacional de Justicia simplemente tampoco puede ir por ese lado porque la ley ya se lo impide, ya pasaron los tiempos".

La experta recordó que la estabilidad del sistema es un derecho de todos los peruanos en edad de votar. No se pueden realizar cambios estructurales mientras el cronograma está en marcha, pues esto vulneraría la seguridad jurídica necesaria para legitimar a las futuras autoridades nacionales.

Finalmente, es vital que el país mantenga la inamovilidad de autoridades electorales y el respeto al proceso electoral para asegurar una transición democrática sin mayores sobresaltos. El cumplimiento de las normas vigentes garantiza que el resultado de las urnas sea respetado plenamente.

Temas relacionados Delia Espinoza CAL elecciones 2026 Elecciones generales Estabilidad Jurídica JNE ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA