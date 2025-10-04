04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer que el futbolista de Alianza Lima, Kevin Quevedo, fue desconvocado de la selección peruana para el encuentro amistoso ante Chile, que se disputará el próximo viernes 10 de octubre.

La desconvocatoria de Kevin Quevedo

Este sábado 4 de octubre, el máximo ente del fútbol peruano emitió un comunicado en el que indicó que a causa de temas personales el delantero de la escuadra blanquiazul quedó desafectado de la reciente nómina del combinado patrio por lo que no estará presente en el duelo ante Chile por la fecha FIFA del presente mes.

Pese a que el atacante fue llamado por Manuel Barreto, director técnico interino de la Blanquirroja, se convirtió en la primera baja de esta nómina por lo que no integrará la delegación que viajará a Santiago de Chile en lo que será el estreno del denominado cambio generacional.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión púbica que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador quedad desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", se lee en el comunicado.

¿Cuándo se enfrentará Perú y Chile?

Perú y Chile chocarán el próximo viernes 10 de octubre como parte de un partido amistoso por la fecha FIFA del mes de octubre. Este nuevo Clásico del Pacífico se desarrollará en Santiago de Chile, en el Estadio Centenario de La Florida, recinto deportivo del club Audax Italiano. La hora pactada es desde las 6 de la noche.

Los convocados de Manuel Barreto

Arqueros: Pedro Díaz , Diego Enríquez y Diego Romero.

Pedro Díaz , Diego Enríquez y Diego Romero. Defensas: Marcos López, Cristian Carbajal, Anderson Santamaría, Renzo Garcés, Anderson Villacorta, Miguel Araujo y César Inga.

Marcos López, Cristian Carbajal, Anderson Santamaría, Renzo Garcés, Anderson Villacorta, Miguel Araujo y César Inga. Volantes: Jairo Concha, Erick Noriega, Martín Távara, Jesús Pretell, Felipe Chávez, Jesús Castillo y Matías Lazo .

Jairo Concha, Erick Noriega, Martín Távara, Jesús Pretell, Felipe Chávez, Jesús Castillo y Matías Lazo . Delanteros: Kenji Cabrera, Alex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Bryan Reyna.

