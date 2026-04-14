Misión europea en Perú descarta fraude en las elecciones: "No hay suficientes elementos"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó sus conclusiones preliminares sobre las elecciones generales del 2026 en Perú y afirmó que no han podido recopilar indicios de un fraude a pesar de las evidentes deficiencias en el desarrollo de la jornada. "No han llegado a la misión suficientes elementos para decir en alguna manera que la narrativa de fraude tenga motivos para ser desarrollada", señaló Annalisa Corrado, jefa de la institución.

La representante de la misión también se solidarizó con aquellos ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto en la fecha principal de los comicios a causa de la demora en la entrega del material electoral hacia los centros de votación. El problema perjudicó principalmente a distritos de Lima sur como SJM, Lurín y Villa María.

"Estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia de la República del Perú. Se llevaron a cabo con un marco jurídico reformado que plantea numerosos desafíos, tanto para los votantes como para la administración electoral", señaló.

Una situación grave

En la conferencia de prensa, Corrado calificó como una situación "grave" el hecho de que 13 centros de votación no hayan podido abrir sus puertas impidiendo el sufragio y generando incomodidad entre los electores. Asimismo, añadió que su equipo todavía seguirá recibiendo querellas de la ciudadanía para evaluar el desarrollo de los comicios. "Nuestras observaciones serán parte de nuestro informe final", agregó.

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