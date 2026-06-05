Keiko no descarta revisar 'leyes procrimen' con una comisión de alto nivel en eventual gobierno: "Se tendrá que hacer"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A solo horas de la segunda vuelta de las elecciones generales, Keiko Fujimori visitó los estudios de Exitosa para hablar sobre sus propuestas y sobre los últimos detalles de su campaña. Durante esta charla, la lideresa de Fuerza Popular fue consultada sobre las denominadas leyes procrimen las cuales habrían perjudicado el país en la lucha contra la inseguridad.

Keiko Fujimori asegura que podría revisar leyes procrimen

Respecto a ello, la postulante dejó en claro que todas estas normas serán revisadas en un eventual gobierno suyo. Eso sí, señaló que estas normas han sido mal calificadas ya que varias de ellas incluso intentan fortalecer a la Policía Nacional del Perú.

Keiko Fujimori dejó en claro que los encargados de conformar el próximo Congreso de la República tendrán la delicada labor de analizar cada una de estas leyes, además de que anunció la creación de una comisión de alto nivel.

Según precisó, este grupo de trabajó estará fuera de la política pero podría ser conformada por integrantes de la Fiscalía o el Poder Judicial.

"Se tendrá que revisar todo. El Congreso para eso está, para estar en un constante debate, análisis y mejoramiento de las normas. Lo que hemos propuesto además es crear una comisión de alto nivel, fuera de la política, donde vengan los expertos y donde participen integrantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría y analicen las cosas que tendrán que mejorarse", indicó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVA | En exclusiva con Exitosa, Keiko Fujimori señaló que, de llegar al Gobierno, impulsará una revisión de las denominadas "leyes procrimen" mediante una comisión de alto nivel. "Se tendrá que hacer", afirmó la candidata presidencial de Fuerza Popular.



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Fortalecen a la policía

Eso sí, la lideresa de Fuerza Popular dejó en claro que dentro de este grupo de normas, a las que calificó como mal llamadas procrimen, también se ha logrado fortalecer a la Policía Nacional del Perú, especialmente en el uso de su arma de reglamento.

De acuerdo a su parecer, ahora los policías pueden desenfundar su arma sin temor a represalias. A eso se le suma que buscará reformar el resto de instituciones armadas con la finalidad de combatir la delincuencia.

"Entiendo también que hay normas dentro de estas mal llamadas leyes procrimen que buscan por ejemplo fortalecer a la policía. Antes, cuando el policía utilizaba su arma terminaba preso. Entonces lo que se ha dado es un resguardo a la PNP que son los que ponen el pecho a los ciudadanos. A los malos policías se les va castigar, pero en general a las instituciones, al INPE, a las fuerzas armadas hay que remodelarlos, pero son ellos los principales aliados para poder derrotar la delincuencia", añadió.

En resumen, Keiko Fujimori se comprometió a revisar las leyes procrimen en caso sea la ganadora de las segunda vuelta de las elecciones.