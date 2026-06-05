Hernán Barcos fue confirmado como nuevo jugador de Sporting Cristal: "Bienvenido al Rímac, 'Pirata'"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal dio el golpe en el mercado luego de confirmar el fichaje de Hernán Barcos hasta el final de temporada. El elenco cervecero le puso fin a los rumores los cuales indicaban que el delantero argentino llegaría al club del Rímac con la finalidad de salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Hernán Barcos es nuevo jugador de Sporting Cristal

A través de sus redes sociales, el equipo bajopontino anunció la contratación del exdelantero de Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Sin duda una incorporación que cae como anillo al dedo el elenco celeste que necesita de un delantero con urgencia ante el pobre rendimiento que mostró Felipe Vizeu en lo que va del año.

"¡Bienvenido al Rímac, Pirata! Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!", indicaron en su publicación.

Como era de esperarse, cientos de hinchas de Sporting Cristal y de Alianza Lima comentaron el post con diferentes posturas. Por un lado, los seguidores blanquiazules lamentaron que uno de sus máximos referentes fiche por uno de los rivales directos en la Liga 1.

¡Bienvenido al Rímac, Pirata! 🏴‍☠️



Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 🩵#SaludBarcos#FuerzaCristal pic.twitter.com/WyHsjBn25f — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) June 5, 2026

Por otro lado, los aficionados rímenses mostraron versiones encontradas ya que un grupo importante señaló que la llegada del 'Pirata' será clave para salir del mal momento deportivo que atraviesan, pero también cuestionaron que un delantero de 42 años sea anunciado como una gran incorporación.

Habrán más fichajes

A propósito de fichajes para el Torneo Clausura, Carlos Gonzales, miembro del directorio de Sporting Cristal, habló largo y tendido en el programa de YouTube 'Doble Punta'. El cuestionado directivo hizo una autocrítica sobre el manejo que vienen realizando con el club, pero también brindó detalles de lo que serán las incorporaciones para el primer equipo.

De acuerdo a lo que expresó, Julio César Uribe, director general de la institución, se encuentran trabajando para cerrar otras incorporaciones las cuales serán anunciadas en los próximos días.

"De cara al Clausura no venimos trabajando recién ahora, sino desde hace varios meses. Somos conscientes de que la situación del equipo no representa la historia del club. Julio César Uribe tiene la responsabilidad deportiva y es momento de tomar las decisiones que se han venido coordinando tras un tiempo de observación y diagnóstico", indicó.

En resumen, Hernán Barcos fue confirmado como nuevo jugador de Sporting Cristal hasta el final de la temporada.