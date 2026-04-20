Propietario de Galaga SAC acusa a la ONPE por caos en las elecciones: "Siempre tuvimos los vehículos suficientes"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras varios días en el ojo de la tormenta, Juan Alvarado, propietario de Galaga SAC, empresa encargadade distribuir el material electoral, rompió su silencio sobre los incidentes del 12 de abril. En su primera declaración a la prensa, responsabilizó a la ONPE por la demora en la entrega de los insumos y justificó su silencio señalando que no quería entorpecer el proceso.

¿Qué pasó con la entrega del material electoral?

En conversación con Latina, Alvarado afirmó que el día de los comicios su empresa tenía todos sus camiones desplegados para la entrega del material, pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no tenía preparado dichos insumos para su reparto, rechazando así la versión brindada por el jefe de la entidad, Piero Corvetto.

"Nosotros siempre tuvimos los vehículos suficientes para atender el servicio", dijo.

Según contó, el despliegue del material a 168 rutas estaba programado para iniciar a las 10 p.m. del viernes 10. En tanto, las 9 rutas restantes empezarían a las 7 am del sábado 11 de abril. Sin embargo, la demora en la entrega ocasionó que las operaciones continuaran el mismo día de los comicios.

El equipo de investigación de Latina no solamente confirmó este escenario de caos tras obtener videos filmados en los mismos almacenes de Galaga desde los días previos a los comicios, sino también después entrevistar a conductores encargados del reparto y acceder a chats grupales que revelan la incomodidad de los trabajadores.

En su descargo, Alvarado también aseguró que evitó pronunciarse el mismo 12 de abril porque no pretendía manchar el desarrollo de la jornada. " He sido muy prudente en cuidar y no entorpecer esta etapa del proceso en desarrollo" , sostuvo.

Responde a cuestionamientos

En el reportaje, Alvarado también respondió a los diversos cuestionamientos hacia Galaga que se han vertido en los últimos días. Así, por ejemplo, afirmó que su empresa nunca careció de choferes ya que semanalmente realizan convocatoria.

Asimismo, se pronunció sobre el hallazgo de un camión municipal que repartía material electoral. Sobre el tema, aseguró que dicha unidad pertenecía a un contratista que había prestado servicios allí y no retiró el logotipo de la entidad.

Finalmente, afirmó que la empresa obtuvo la licitación porque presentó la mejor propuesta técnica en comparación a sus postores. "[El precio] era un poco mayor, pero habíamos ganado 100% en la parte técnica. [...] Eso hizo que ganemos el proceso", señaló.

En conclusión, Juan Alvarado aseguró que su empresa contaba con los vehículos suficientes para distribuir el material electoral, pero la ONPE demoró en entregarlo a los almacenes.