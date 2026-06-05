Keiko Fujimori tras mensaje de Kenji, quien no la apoyará en segunda vuelta: "Lo entiendo y comprendo"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras las declaraciones expresadas en un video en redes sociales de Kenji Fujimori por la insistencia de sus seguidores. Su hermana, Keiko Fujimori se ha pronunciado para Exitosa comentando que su hermano había mostrado su postura frente a la política con anterioridad, expresando un actitud de comprensión frente a su decisión en no apoyarla en la segunda vuelta electoral.

Respuesta de Keiko Fujimori frente a los comentarios de su hermano a pocos días de la segunda vuelta electoral

En declaraciones a Exitosa, la candidata por Fuerza Popular se pronunció sobre el mensaje de su hermano Kenji Fujimori, quien anunció que no respaldará ninguna candidatura en la segunda vuelta presidencial, afirmando que entiende su postura frente al escenario político.

"Yo creo que él hace varios meses atrás señaló que él quería alejarse de la política, me parece natural y consecuente el mensaje que el ha dado, me imagino que han estado también presionándolo o a veces hacían imágenes de inteligencia artificial, sobre todo en la primera vuelta y el tenía que salir a desmentir, entonces yo lo entiendo, lo comprendo", destacó Keiko Fujimori.

Como parte de su discurso, la candidata presidencial Keiko Fujimori, remarcó la importancia de su familia en el momento de la persecución, en el que sintió el gran apoyo de sus parientes, agradeciendo especialmente a sus menores hijas Kyara y Kaori, que han estado en todo momento de la campaña política junto a ella dándole fuerza en los momentos que más lo ha necesitado.

¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre la segunda vuelta electoral?

Tras ser cuestionado en sus plataformas digitales, el hermano menor de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori reveló que no apoyará a ningún candidato en esta segunda vuelta electoral, afirmando que está enfocado en sus proyectos en redes sociales donde cuenta con diversos programa de entrevistas y está teniendo la aceptación del público.

"Lo cierto es que no estoy en política, ni apoyando a ningún candidato porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura. Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago patria chambeando duro y parejo", expresó Kenji Fujimori a través de un video en sus redes sociales.

En conclusión, con estas declaraciones, la candidata Keiko Fujimori mantiene un actitud de comprensión frente a las declaraciones de su hermano Kenji por medio de un video publicado en redes sociales en el que no respalda su presencia en la segunda vuelta electoral.