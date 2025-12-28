Caso Jeffrey Epstein: Nuevos documentos señalan que reducción de vigilancia facilitó su suicidio

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El magnate estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y delitos sexuales contra menores, murió en prisión el 10 de agosto de 2019. Su deceso generó múltiples teorías, incluidas sospechas de asesinato, aunque la autopsia oficial determinó que se trató de un suicidio por ahorcamiento.

Nuevos documentos publicados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en cumplimiento de una ley aprobada recientemente por el Congreso estadounidense, difundió nuevos archivos que aportan detalles sobre las circunstancias de su muerte. Los documentos confirman que Epstein no estaba bajo una vigilancia adecuada, pese a que había sido catalogado como interno con riesgo de suicidio.

Los reportes incluyen notas manuscritas de funcionarios penitenciarios tomadas cada 15 minutos, además de fotografías y evaluaciones médicas. Una de ellas describe un episodio ocurrido el 23 de julio de 2019, cuando Epstein fue hallado semiinconsciente en su celda con una soga alrededor del cuello.

Tras su muerte, se manejaba la hipótesis de que Epstein había sido asesinado, pero documentos oficiales lo descartan de momento.

Testimonios y contradicciones

En ese primer intento, Epstein aseguró que un compañero de celda intentó matarlo. El interno señalado fue el expolicía Nicholas Tartaglione, aunque la investigación no corroboró la agresión. El psicólogo de la prisión también registró que Epstein decía que "suicidarse iba contra su religión" y que no toleraba el dolor.

Sin embargo, tres días después, el jefe de psicología expresó su preocupación porque se había reducido el nivel de vigilancia, pasando de observación por riesgo de suicidio a una supervisión psicológica menos estricta.

Sin pruebas de asesinato

Los documentos descartan nuevamente la hipótesis de un asesinato. No se hallaron evidencias que respalden las versiones difundidas por algunos congresistas y simpatizantes del entonces presidente Donald Trump. El informe refuerza la conclusión de que la falta de monitoreo adecuado fue determinante en el desenlace.

El caso expone deficiencias en los protocolos de seguridad de las prisiones federales. La obligación de mantener vigilancia estricta sobre internos con riesgo de suicidio no se cumplió de manera efectiva, lo que derivó en una de las muertes más polémicas de los últimos años.

Los nuevos archivos del Departamento de Justicia confirman que Jeffrey Epstein no recibió la vigilancia que correspondía a su condición de riesgo. Aunque se descarta un asesinato, la documentación revela fallas graves en el sistema penitenciario y reabre el debate sobre la responsabilidad institucional en su muerte.