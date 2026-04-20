Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público que se incluya al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y al gerente de administración de la entidad, Edward Eloy Alarcón González, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada.

Lo dispuesto por Mario Luna Ramos, procurador público especializado en delitos de corrupción (e), corresponde a las graves irregularidades ocurridas en la jornada electoral del pasado 12 de abril, la cual generó que miles de peruanos se queden sin hacer prevalecer su derecho al sufragio.

Investigaciones siguen su curso

De acuerdo con el petitorio formulado, se busca "disponer la ampliación, precisión de hechos e identificación de presuntos implicados" en la investigación preliminar en curso contra los dos citados funcionarios de la ONPE.

Lo adoptado por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) es luego de que el propio Corvetto anunciara su predisposición a allanarse a las investigaciones seguidas contra él.

En ese sentido, expresó que espera ser citado por el Ministerio Público para que entregue su pasaporte y autorice formalmente el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Del mismo modo, a través de una carta dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa, el jefe de la ONPE también cuestionó lo dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP), con respecto a que se intensifiquen todo tipo de acciones preventivas en su contra ante una eventual salida del país.

Según explicó, esta disposición es un "despropósito y un exceso", puesto que, ya cuenta con personal de Seguridad del Estado las 24 horas del día y que sus movimientos son informados al Comando de Operaciones Policiales a cargo del Tte. Gral. PNP, Luis Jesús Flores Solís.

En la mira de la DIRCOCOR

El pronunciamiento de Piero Corvetto Salinas y su defensa legal fue a pocas horas de que la PNP revelará que la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) podría solicitarle siete días de detención preliminar, así como a otros funcionarios, por el presunto delito de colusión agravada y delitos conexos, en el marco del escándalo electoral que empezó el pasado domingo 12 de abril.

Comunicado

Según el documento oficial firmado por el Tte. Gral. PNP. Manuel Lozada Morales, en su calidad de director nacional de la DIRINCRI, la DIRCOCOR podría requerir el allanamiento e incautación de bienes del titular de la ONPE, a fin de que se evite la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos.

En ese sentido, el jefe del Comando de Operaciones Policiales, Tte. Gral. PNP, Luis Jesús Flores Solís, dispuso extremas las medidas de seguridad, reforzando con mayor personal policial, los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas fronteras de su jurisdicción.

Finalmente, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN-PNP), a través de su División Regional de Inteligencia (DRI), se encargarán de dar cumplimiento de dichas acciones a fin de evitar un eventual intento de fuga de Corvetto Salinas.