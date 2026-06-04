RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Expresó su preocupación

Confiep desconfía de Roberto Sánchez y destaca plan de gobierno de Keiko Fujimori: "Puede ser mejorable"

Jorge Zapata, presidente de la Confiep, expresó su preocupación respecto a la candidatura de Roberto Sánchez y señaló que el plan de gobierno de Keiko Fujimori ofrece mayores certezas para el sector empresarial.

Confiep desconfía de Roberto Sánchez y destaca plan de gobierno de Keiko
Confiep desconfía de Roberto Sánchez y destaca plan de gobierno de Keiko Composición Exitosa

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/06/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, expresó su preocupación respecto a la candidatura de Roberto Sánchez y señaló que el plan de gobierno de Keiko Fujimori ofrece mayores certezas para el sector empresarial.

"Puede ser mejorable, puede que no sea la mejor opción para muchos, pero por lo menos es una propuesta  que sonversa con su plan de gobierno y conversa con lo que dice hace muchos años" indicó el presidente de la Confiep al referirse a Keiko Fujimori.

En desarrollo...

Álvaro Vargas Llosa respalda a Keiko Fujimori en segunda vuelta: "Como lo quiso mi padre"
Lee también

Álvaro Vargas Llosa respalda a Keiko Fujimori en segunda vuelta: "Como lo quiso mi padre"

Propuesta de Roberto Sánchez es "más radicalizada" que la de Pedro Castillo, según Belaunde Llosa
Lee también

Propuesta de Roberto Sánchez es "más radicalizada" que la de Pedro Castillo, según Belaunde Llosa

Temas relacionados elecciones 2026 Elecciones generales Keiko Fujimori ONPE Roberto Sánchez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA