Confiep desconfía de Roberto Sánchez y destaca plan de gobierno de Keiko Fujimori: "Puede ser mejorable"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, expresó su preocupación respecto a la candidatura de Roberto Sánchez y señaló que el plan de gobierno de Keiko Fujimori ofrece mayores certezas para el sector empresarial.

"Puede ser mejorable, puede que no sea la mejor opción para muchos, pero por lo menos es una propuesta que sonversa con su plan de gobierno y conversa con lo que dice hace muchos años" indicó el presidente de la Confiep al referirse a Keiko Fujimori.

En desarrollo...