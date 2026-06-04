Misión de Observación de la OEA destaca labor del JNE para la segunda vuelta: "Han tomado todas las previsiones"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A tres días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo este jueves 4 de junio, una reunión con los representantes de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Como se recuerda, el organismo electoral confirmó en los últimas días, que en la jornada de este domingo 7 de junio participarán 587 observadores internacionales de 23 misiones electorales y organizaciones especializadas en asistencia técnica para seguir de cerca el desarrollo de los comicios.

OEA respalda trabajo del JNE

La jornada llevada a cabo esta tarde tuvo como finalidad, compartir información y absorber consultas sobre la realización de la jornada democrática que tendrá como protagonistas a Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) en sus intenciones de llegar a Palacio de Gobierno en julio próximo.

Tras la exposición del Pleno del JNE encabezado por Roberto Burneo, quien se pronunció fue el jefe de la Misión de Observación de la OEA, Víctor Rico, destacando el trabajo previo y por realizar a cargo del ente electoral con miras al 7 de junio.

"La información que nos ha remitido el presidente del JNE apunta a que se han tomado todas las previsiones y todas las acciones para que la jornada electoral del domingo transcurra con todas las garantías que ofrece el sistema electoral del Perú", mencionó.

Víctor Rico, jefe de la Misión de Observadores de la OEA, confirmó que la información que ha recibido del JNE "apunta a que se han tomado todas las previsiones para que la jornada electoral del domingo transcurra con todas las garantías que ofrece el sistema electoral del Perú". pic.twitter.com/SsoclRhI5z — JNE Perú (@JNE_Peru) June 5, 2026

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que las elecciones se lleven en un contexto de "vivencia y entusiasmo democrático" para el beneficio del Estado de derecho y de la democracia peruana. Asimismo, indicó que el informe preliminar de la segunda vuelta será presentado este martes 9 de junio, dejando para las siguientes semanas el informe definitivo.

Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta al respeto en cierres de campaña

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sus militantes y simpatizantes, a realizar sus respectivos cierres de campaña dentro de la normativa vigente y en el marco del respeto para evitar realizar cualquier comentario ofensivo o discriminatorio entre sí.

A través de su comunicado N.º 8, de fecha jueves 4 de junio, hizo énfasis en el cumplimiento del Pacto Ético Electoral firmado por las organizaciones políticas en diciembre del 2025, a fin de que se respete el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos que estén a favor de las propuestas de Fuerza Popular o Juntos por el Perú.

Asimismo, instó a los candidatos presidenciales a fomentar un clima de paz y valores democráticos, para que la población pueda hacer efectivo su derecho al sufragio de una forma libre y transparente.

Del mismo modo, pidieron a los electores a que se informen de manera responsable sobre los planes de gobierno de los dos candidatos, y también a que mantengan un "ambiente electoral pacífico, de respeto y libre de violencia", independientemente de la posición política, orígenes, etnia o condición socioeconómica de los demás conciudadanos.

Desde la JNE expresan que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo de manera transparente, ordenada y en estricto respeto a lo que la población decida en las urnas.