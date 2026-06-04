Renovación Popular respaldaría a Keiko Fujimori si rechaza resultados electorales por "indicios" de fraude

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A tres días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, el virtual diputado de Renovación Popular, José Baella Malca, anticipó que su partido político no dudaría en brindar su apoyo a la candidata presidencial Keiko Fujimori si es que decide no reconocer los resultados de la votación, de considerar alguna irregularidad en los comicios del 7 de junio.

Esta figura se suma a lo anunciado por su líder, Rafael López Aliaga, quien durante la tarde este jueves 4 de junio, anunció su respaldo a la candidata de Fuerza Popular, pese a las discrepancias políticas que mantiene sobre ella.

Respaldo al considerar existencia de un fraude electoral en abril

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", Baella Malca ratificó la postura partidaria de su organización política; es decir, que sí existió un "fraude electoral" en la primera vuelta electoral, tomando como referencia el reciente informe de la Contraloría sobre la presunta responsabilidad penal del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en la demora del traslado del material electoral.

En ese sentido, reveló que a su lado tienen un equipo forense encargado de analizar los resultados de abril último y que hará lo propio desde a las 00:00 horas del domingo 7 de junio para "evitar que ocurra lo mismo".

Consultado sobre si como partido político van a respetar la voluntad popular en la segunda vuelta, hizo hincapié en los "especialistas" que "verificarán" el desarrollo de la jornada y que si en caso Keiko Fujimori acusa fraude en su contra, no dudó en recomendar que el Congreso investigue esta figura. Del mismo modo, mostró su respaldo a la también hija de Alberto Fujimori ante un eventual resultado desfavorable por una irregularidad en las urnas.

"Si es que nuestro equipo encuentra las mismas fallas, los mismos indicios, las mismas evidencias, creo que se tendría que apoyar, porque ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones tienen los mismos actores, no ha cambiado nada", mencionó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | A pocos días de la segunda vuelta electoral, virtual diputado de Renovación Popular, José Baella, señaló que el partido continúa realizando investigaciones tras seguir considerando que hubo un presunto fraude en la primera vuelta, agregando que,... pic.twitter.com/9RZfh0Z82h — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

Renovación Popular sigue acusando fraude electoral en medio de respaldo a Keiko Fujimori

A través de un comunicado, Renovación Popular formalizó su postura para la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, en concordancia con su líder, quien llamó a votar a Keiko Fujimori, dejando en claro que sí existió un fraude electoral hace dos meses.

A pesar de sus denuncias, la organización política enfatizó que el voto en blanco o viciado terminaría favoreciendo a la "izquierda radical y al comunismo" que - según sus análisis- busca imponerse en el Perú.

"Sin perjuicio de esta batalla, hacemos un llamado urgente a nuestros votantes: En segunda vuelta, votemos por Keiko Fujimori", puntualizó el comunicado del partido político.

Finalmente, el apoyo expresado no es un "pacto político", de acuerdo con lo dicho por el partido político, debido a que refleja una alianza "por amor al Perú".