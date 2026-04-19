Policía Nacional despliega acciones ante una eventual salida del país de Piero Corvetto por escándalo electoral

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI), dispuso a sus diversas unidades especializadas a que intensifiquen acciones preventivas ante una posible salida del país del jefe la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros funcionarios investigados.

Cabe señalar que, la Orden Telefónica N.º 843-206-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-EM, de fecha 18 de abril de 2026, hace referencia a que la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) podría solicitar siete días de detención preliminar contra el titular del organismo electoral por el presunto delito de colusión agravada y delitos, en el marco del escándalo electoral que empezó el pasado 12 de abril, día de las elecciones generales 2026.

Comunicado

Acciones policiales ante hipotética fuga de Piero Corvetto

Según el documento oficial firmado por el Tte. Gral. PNP. Manuel Lozada Morales, en su calidad de director nacional de la DIRINCRI, la DIRCOCOR podría requerir el allanamiento e incautación de bienes de Piero Corvetto Salinas, a fin de que se evite la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos.

En ese sentido, el jefe del Comando de Operaciones Policiales, Tte. Gral. PNP, Luis Jesús Flores Solís, dispuso extremas las medidas de seguridad, reforzando con mayor personal policial, los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas fronteras de su jurisdicción.

En tal sentido, las Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN-PNP), a través de su División Regional de Inteligencia (DRI), se encargarán de dar cumplimiento de dichas acciones a fin de evitar un eventual intento de fuga del jefe la ONPE.

Vacaciones suspendidas para el jefe de la ONPE

En medio de las investigaciones iniciadas contra funcionarios involucrados en el caos suscitado durante las elecciones 2026, la ONPE señaló que el jefe de la referida entidad, Piero Corvetto Salinas, no tomará sus vacaciones programadas, debido a que estas fueron canceladas.

A través de sus redes sociales, la ONPE informó que las vacaciones de Piero Corvetto por un periodo de seis días ―programadas del 7 al 12 de mayo de 2026― fueron dejadas sin efecto mediante una resolución que se publicó el viernes 17 de abril, tras conocerse los incidentes registrados durante la jornada electoral.

"Mediante Resolución Jefatural N.º 000053-2026-JN/ONPE, fechada el 8 de abril, se aprobó el descanso vacacional del jefe de la ONPE del 7 al 12 de mayo. Se trataba de un descanso pendiente correspondiente al periodo 2022-2023. Esta ha sido cancelada mediante Resolución Jefatural N.º 000064-2026-JN/ONPE, del 17 de abril. Por lo tanto, la resolución anterior quedó sin efecto", aclaró el organismo electoral.

📢 #ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no tomará vacaciones próximamente. Aquí lo explicamos. 🧵 pic.twitter.com/d4fcukDlM2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026

Las elecciones generales 2026 siguen en el ojo de la tormenta por las irregularidades reportadas el 12 de abril, la cual ha puesto en serios aprietos al jefe de la ONPE, principal sindicado de este presunto atentado contra el derecho al voto universal.