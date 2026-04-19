Elecciones 2026: ¿Cómo funciona la valla electoral y bajo qué criterios los partidos accederán al Congreso?

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través del portal institucional dedicado a las Elecciones Generales 2026, el organismo electoral ha comenzado a centralizar la información proveniente de los 126 centros de cómputo desplegados a nivel nacional.

Este sistema de procesamiento de actas cubre de manera integral los resultados para la fórmula presidencial, así como la nueva composición bicameral (Senadores y Diputados) y la representación ante el Parlamento Andino.

¿Cómo funciona la valla electoral?

De manera paralela a la carga de datos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado la vigencia de los criterios técnicos que rigen la valla electoral.

Este mecanismo será el filtro determinante para que las agrupaciones políticas puedan participar en el complejo procedimiento de distribución de escaños.

Según lo estipulado por el ente máximo electoral, solo aquellos partidos que cumplan con los umbrales de votación y representación establecidos podrán acceder al reparto de curules en ambas cámaras legislativas.

Con esta medida, se busca asegurar que la representación nacional en el Congreso de la República responda a los parámetros de legitimidad y respaldo ciudadano definidos para este proceso electoral 2026.

Valla para senadores y diputados

El acuerdo precisa que podrán acceder al procedimiento de distribución de escaños aquellas organizaciones políticas que cumplan de manera concurrente con las siguientes condiciones.

Senado:

Haber alcanzado al menos el 5 % del número legal de miembros, lo que equivale a tres senadores de un total de 60.

del número legal de miembros, de un total de 60. Haber obtenido como mínimo el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la Cámara de Senadores.

El criterio para definir la representación en el Senado ha quedado establecido bajo una regla de consolidación de votos. Se establece que el cálculo del 5 % de votos válidos se realizará considerando la suma de los votos válidos obtenidos en las dos modalidades de elección que conforman dicha cámara, es decir:

La elección por distrito electoral único nacional (senado nacional)

La elección por distrito electoral múltiple (senado regional)

Este criterio permite valorar de manera integral el respaldo electoral obtenido por las organizaciones políticas, tomando en cuenta el conjunto de votos emitidos para la conformación del Senado.

Diputados:

Haber alcanzado al menos el 5 % del número legal de miembros , lo que equivale a siete diputados de un total de 130.

del número legal de miembros de un total de 130. Haber obtenido como mínimo el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en Cámara de Diputados.

En el caso de la Cámara de Diputados, no existe dificultad interpretativa para la aplicación de la valla electoral, dado que la elección de sus integrantes se realiza mediante una única modalidad electoral (distrito electoral múltiple).

