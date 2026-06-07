Roberto Sánchez insta a la población a emitir un voto responsable tras acudir a sufragar: "Para rescatar al Perú"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró para la prensa tras emitir su voto en el colegio María Reiche de San Borja. Instó a la ciudadanía a emitir un voto responsable y pidió la libertad de sufragio. Aseguró que respetará los resultados.

Roberto Sánchez acude a su centro de votación

Luego de realizar un extenso recorrido desde el norte chico de Lima, exactamente desde Huaral, donde se llevó a cabo el tradicional desayuno electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú llegó hasta su centro de votación a bordo de un vehículo de color plomo y en compañía de su esposa.

Tras permanecer unos minutos en el interior de la unidad móvil, ingresó al colegio custodiado por agentes de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú para dirigirse al aula 103 y emitir su voto.

Posteriormente, pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que los candidatos presidenciales no pueden brindar declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez Palomino hizo caso omiso y brindó declaraciones tras sufragar.

"Como corresponde a nuestra vocación democrática hemos hecho presente nuestra responsabilidad. Invoco a todos los compatriotas a un emisión responsable de un voto para rescatar al Perú, para afianzar la democracia y respetemos el voto libre. Tengamos la suficiente capacidad para respetar los acuerdos y resultados electorales que es nuestro compromiso", refirió.

Se pronuncia acerca de la denuncia a Jorge Nieto

José Domingo Pérez, vocero de Juntos por el Perú, reveló que presentará una denuncia por difamación agravada tras sus recientes declaraciones en las que vinculó Movadef a la organización política. Respecto a ello, le consultaron a Sánchez Palomino si es que dicha acción legal se concretará.

"Bueno, se está evaluando esa alternativa. También pongamos tezón tranquilidad y seamos responsables en que la disputa política siempre esté basada en la verdad", señaló.

En tanto, reafirmó que respetará los resultados. Además resaltó que Juntos por el Perú ha desplegado personeros y creen que la fiscalización, el control social y la comunidad que tiene observadores "fijará los estándares para poder trabajar, respetar y afianzar la democracia que es lo que el Perú desea".

Es así que, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, tras sufragar en una institución educativa de San Borja, dialogó con la prensa e instó a los ciudadanos a que emitan un voto responsable "para rescatar al Perú".