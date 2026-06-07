Hermanas Franciscanas dejaron el claustro para sufragar en segunda vuelta y piden "votar con conciencia"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tres Hermanas Franciscanas dejaron el claustro para ir a votar en el Centro de Lima. Durante su regreso, una de ellas no dudó en declarar ante las cámaras de Exitosa y pedir a la ciudadanía "votar con conciencia".

Elecciones 2026: Hermanas franciscanas emitieron su voto

¡No hay excusas para no ir a votar! Así lo demostraron tres Hermanas Franciscanas este domingo 7 de junio. El conductor de Exitosa, Marcial de la Cruz, recorrió las calles de la capital para seguir de cerca cada uno de los acontecimientos que se dan en el marco de esta segunda vuelta de las Elecciones 2026 donde miles de ciudadanos acuden a sus respectivos locales de votación para sufragar y elegir al próximo presidente del Perú.

En ese marco, se percató de la presencia de las tres mujeres de fe, quienes, ante las cámaras de Exitosa, precisaron que son Hermanas Franciscana de Clausura, conocidas principalmente como Clarisas, religiosas que dedican su vida a la oración. Pese a que viven apartadas del mundo en monasterios cerrados para interceder por la humanidad, esta vez salieron para participar de la jornada electoral.

"Ya votamos aquí en el colegio de 'La Juana'. Somos Franciscanas. Ahora vamos a nuestro monasterio. (...) Salimos solo para votar, en casos especiales", precisó la hermana identificada con el nombre de Faustina. La escena se volvió viral en redes sociales.

Hermanas Franciscanas de Clausura y su mensaje en segunda vuelta

Mientras seguían su recorrido por jirón Puno, en el Centro de Lima, para regresar a su monasterio; una de las Hermanas Franciscanas identificada como María Pía, al ser consultada sobre qué mensaje daría a la ciudadanía que "anda debatiendo por qué candidato se debería votar" en estos comicios, aprovechó en dirigirse a todos y lanzar un contundente mensaje de reflexión.

"(¿Qué les diría?) Que voten a conciencia y rezar", indicó en una jornada electoral marcada por la alta expectativa nacional por saber quién será el nuevo mandatario del país que tomará el mando el 28 de julio del 2026.

El testimonio de estas tres Hermanas Franciscanas recuerda que la construcción de una sociedad más justa y democrática requiere del compromiso activo de todos los sectores del país.

Es así como, rompiendo de manera excepcional con su estricto retiro espiritual, tres Hermanas Franciscanas dejaron el claustro para acudir a las urnas y emitir su voto. Las religiosas aprovecharon esta inusual aparición pública para enviar un mensaje a toda la población: la necesidad de "votar con conciencia" y refugiarse en la oración en momentos cruciales para el país.