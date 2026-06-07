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Defensoría califica de "problema sistemático" reporte de cédulas marcadas en Lima: "No puede ser un hecho aislado"

En medio de la jornada electoral, la Defensoría del Pueblo señaló que el reporte de cédulas marcadas en diferentes puntos de Lima sería un problema sistemático el cual debe ser aclarado por los órganos correspondientes.

Defensoría califica de 'intento de fraude' reporte de cédulas marcadas.
Defensoría califica de 'intento de fraude' reporte de cédulas marcadas. (Difusión)

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 07/06/2026

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La segunda vuelta de las elecciones generales 2026 se viene desarrollando este domingo 7 de junio donde millones de peruanos deberán elegir a quien será presidente de la República durante los próximos 5 años. En medio de esta fiesta de la democracia, en diversos puntos de Lima se han reportado incidencias que han sorprendido a más de uno.

En centros de votación de La Molina, San Martín de Porres, entre otros, ciudadanos han evidenciado decenas de cédulas previamente marcadas a favor de uno u otro candidato. El hecho se elevó de inmediato a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones quienes intervinieron en estos puntos para desactivar cualquier tipo de irregularidad.

Defensoría califica de 'problema sistemático' reporte de cédulas marcadas

A propósito de este hecho, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde no pasó por alto estos hechos y los calificó como un 'problema sistemático' y hasta un 'intento de fraude' en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales.

De acuerdo a lo indicado en sus plataformas oficiales, el organismo presidido por Josué Gutiérrez señaló que estas incidencias se tratarían de eventos coordinados que atentan contra la transparencia de los comicios de este 7 de junio.

"Durante la jornada electoral de hoy se han registrado incidencias en diversos centros de votación, entre ellos las instituciones educativas ubicadas en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra. Si bien estas incidencias resultan, individualmente, de naturaleza similar y aparentemente menor, su reiteración revela un patrón que no puede ser entendido como un hecho aislado", indicó.

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Exigen respuesta inmediata de las instituciones

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo exigió la inmediata respuesta de los organismos como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones para así no comprometer la correcta realización de esta segunda vuelta. Además, exhortaron al JNE a dejarlos realizar su labor de supervisión en las mesas señaladas.

"Cuando una misma incidencia se repite en distintos locales de votación, deja de ser una eventualidad y se convierte en un problema de carácter sistemático. Lo sistemático exige una respuesta institucional inmediata, pues compromete la fluidez del proceso, afecta el ejercicio del derecho al voto y, por lo tanto, exhortamos a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones a no interferir en la labor de supervisión de la Defensoría del Pueblo", añadió.

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De esta manera, la Defensoría del Pueblo calificó de 'problema sistemático e intento de fraude' el reportes de cédulas marcadas en diversos puntos de Lima en el marco de la segunda vuelta.

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