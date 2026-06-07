Adulta mayor de 87 años y con discapacidad acude a votar en segunda vuelta: "Ejemplo de patriotismo"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Adulta mayor de 87 años se volvió viral tras revelar a las cámaras de Exitosa que no dudó en ir a votar en la Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) de Arequipa, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, dando a los jóvenes una lección de compromiso con el país y ejemplo de patriotismo.

Elecciones 2026: Adulta mayor da ejemplo de patriotismo

Perú atraviesa una importante coyuntura política este 7 de junio: la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente del Perú. En ese marco, desde muy temprano, miles de ciudadanos acuden a sufragar en sus respectivos locales de votación y durante este evento una escena captó la atención de todos.

Pese a que los adultos mayores de 70 años no estan obligados a sufragar ni a ser miembros de mesa en los comicios, según la Resolucion Jefatural N° 210-2006-J/ONPE, una mujer idenficada como Clemencia, con sus 87 años contó a las cámaras de Exitosa Arequipa, que a pesar de tener una discapacidad, decidió acudir, de forma voluntaria, a su mesa de sufragio con apoyo de su hija y nieto.

El nieto de la adulta mayor sostuvo que es ella quien le pide que la lleven a cada una de las jornadas electorales que se desarrollan en el país para cumplir con el deber ciudadano, que muchos jóvenes deciden ignorar. Según contó la señora, su voto ayudará a ver a su país enrumbado hacia el desarrollo y la democracia.

"Tengo 87 años. Me encanta votar. Me siento bien, contenta porque me gusta votar por la persona que yo quiero. Vengo de acá del centro de Arequipa. Me acompaña mi hija y mi nieto", precisó la mujer de avanzada edad tras salir de sufragar en el área de Sociales de la UNSA.

Adulta mayor votó en la UNSA, en Arequipa

El nieto precisó que en la primera vuelta, su abuela tuvo que caminar un largo tramo para llegar hasta su mesa de votación. Tras tener en cuenta ello, esta vez, en la segunda vuelta electoral, acudieron hasta el personal de la ONPE para pedirles que se le facilite una silla de ruedas para ayudarla a ponerle civismo y patriotismo a estas Elecciones Generales 2026.

"La otra vez, en primera vuelta a caminado un tramazo, y esta vez hemos coordinado con la ONPe para que le den su sillita. Ya ha podido más tranquila votar y más rápido. Ella es la que siempre me dice 'quiero votar', todos los años", exclamó a Exitosa.

Su historia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron el hecho como un "verdadero ejemplo de patriotismo". En un contexto social donde el desinterés juvenil suelen ganar terreno en las estadísticas, la imagen de esta adulta mayor, de 87 años de edad, votando en silla de ruedas en Arequipa, se convirtió en un llamado de atención para todo el electorado para acudir a las urnas a cumplir con el deber ciudadano.