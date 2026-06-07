José Balcázar invoca a candidatos a respetar resultados de la segunda vuelta: "Hay que ser hidalgos y reconocer al triunfador"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Acompañado de un fuerte contingente policial, el presidente de la República, José María Balcázar, llegó hasta el colegio Pedro Labarthe de Chiclayo para cumplir con su voto en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. El mandatario ejerció su derecho cívico en la mesa 032780 de dicha institución educativa en cuestión de segundos y luego se dirigió al vehículo oficial que lo transporta.

Hay que ser hidalgos y respetar los resultados

Pero antes de dirigirse a su respectivo destino, el jefe de Estado se tomó unos minutos para conversar con los medios de prensa que aguardaban por sus declaraciones. Casi de inmediato, la máxima autoridad del país pidió a los candidatos que compiten en esta jornada del 7 de junio a respetar los resultados electorales por el bien del país.

Haciendo un llamado a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, José Balcázar señaló que una de las claves de un país democrático es el respeto por las elecciones, además exigió que depongan sus intereses y se preocupen por que el país pueda salir adelante.

"Hay que ser hidalgos y reconocer al triunfador porque el Perú necesita obras y más obras y no necesita peleas por eso es que yo sigo ejerciendo mi derecho a votar y más tarde veremos los resultados. Como debe ser en una democracia, el perdedor debe ser hidalgo, por eso se somete a una justa electoral. Tenemos que aprender a respetar permanentemente", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El presidente José María Balcázar acudió a la institución educativa Pedro Labarthe Durand de Chiclayo donde cumplió con su derecho a sufragio. Pese a que el área estaba despejada, el mandatario se encontró acompañado de un fuerte contingente de... pic.twitter.com/yxvYvZKH8h — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

Que no haya más peleas

En esa misma línea, el presidente de la República incluso pidió que el postulante que obtenga la victoria solicite ayuda de su contendor con la finalidad de complementar su plan de gobierno. Además, esperó que la transición de poder se pueda dar de la mejor manera asegurando que mostrará su voluntad para que ello salga adelante.

"Como en otros países cuando se someten a una votación, el perdedor incluso le dice 'aquí está mi plan de programa si usted quiere tomarlo y si quiere ministros también lo apoyo', eso es un perdedor, digno. Aquí no, siempre hubo peleas, pero ahora espero que a partir de este momento pueda entregar la banda presidencial y que el nuevo gobierno entre a hacer obras para el país", añadió.

En resumen, José María Balcázar pidió a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a respetar los resultados electorales que arroje la segunda vuelta por el bienestar y la democracia del país.