JNE rechaza narrativas de fraude tras reporte de cédulas marcadas en Lima: "Fueron reemplazadas"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó las narrativas de fraude propiciadas por "autoridades gubernamentales y organizaciones políticas" que han surgido tras el hallazgo de cédulas marcadas en centros de votación de Lima Metropolitana debido a que, según precisó, dichos documentos fueron debidamente reemplazados.

"Se han reemplazado las cédulas de votación que se han encontrado marcadas conforme al ordenamiento jurídico y los protocolos que tenemos. Llamamos nuevamente a la responsabilidad a todas las autoridades y rechazamos cualquier declaración de fraude o intento de deslegitimar el proceso", aseguró Burneo, en conferencia de prensa.

JNE rechaza narrativas de fraude en segunda vuelta

En conferencia de prensa, Roberto Burneo destacó que en catorce mesas de sufragio en colegios de distintos distritos de la capital -entre ellos Santiago de Surco, Campoy, Mayorazgo y Cercado de Lima- se encontró más de 90 cédulas de votación marcadas al momento de abrir el material electoral.

Según indicó, dichas incidencias se registraron "en el desarrollo del sufragio", por lo que también "se han detectado a los responsables", que son personeros de una organización política. En ese sentido, aseguró que las cédulas marcadas fueron reemplazadas por documentos de contingencia en este tipo de situaciones.

Tras adoptarse esta medida, Burneo rechazó las narrativas de un presunto fraude electoral y llamó a la calma a todos los actores políticos y estatales. Asimismo, recordó que el JNE constituye la máxima entidad electoral y que las actualizaciones oficiales sobre los comicio las dicta el Pleno de dicho organismo.

"Queremos rechazar cualquier intento de narrativa no solo de autoridades gubernamentales sino de cualquier organización política en torno a que hay fraude electoral. Las medidas se toman conforme a las incidencias que se presentan y hay todo un marco normativo y todas las autoridades competentes están tomando acción"

Defensoría califica de "problema sistemático" reporte de cédulas marcadas

Cabe destacar que el pronunciamiento del titular del JNE se ha dado después de que la Defensoría del Pueblo sugiriera que el hallazgo de las cédulas marcadas no son "hechos aislados", sino un "problema sistemático" en Lima Metropolitana. En ese sentido, indicó que se tratarían de eventos coordinados que atentan contra la transparencia.

Si bien estas incidencias resultan, individualmente, de naturaleza similar y aparentemente menor, su reiteración revela un patrón que no puede ser entendido como un hecho aislado", indicó.

En conclusión, el titular del JNE rechazó que el reporte de cédulas marcadas en Lima Metropolitana constituyan un fraude, como propician "autoridades gubernamentales y organizaciones políticas".