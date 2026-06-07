Roberto Sánchez arremete contra Jorge Nieto por vincularlo con Movadef: "La vaca no se acuerda cuando fue ternera"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El cruce de declaraciones entre Roberto Sánchez y Jorge Nieto escaló un nuevo nivel en plena jornada electoral de segunda vuelta. Tras las acusaciones del excandidato, quien aseguró que Juntos por el Perú mantiene vínculos con el Movadef y que Sánchez "miente" al negarlos, este mismo respondió con dureza desde San Borja, donde acompañó a su esposa a sufragar.

La réplica incluyó un ataque directo a la trayectoria e historia política de Nieto, a quien acusó de incoherencia por su pasado en movimientos de izquierda radical.

Rechazo a las acusaciones

Sánchez negó tajantemente que su partido tenga relación con grupos violentistas o con parlamentarios vinculados a Antauro Humala, indicando que las acciones legales que deriven de este conflicto deberá afrontarlos.

"Yo rechazo de plano estas acusaciones. En Juntos por el Perú no hay ni un solo parlamentario antaurista, esa [afirmación] es una infamia. Que tenga otro tipo de argumentos si es que quiere intervenir un día antes para decir tamaño despropósito. Que se haga responsable de sus declaraciones", expresó ante los medios.

El candidato insistió en que su organización es democrática y que no admite a personas con procesos por terrorismo o violaciones de derechos humanos, aunque en una entrevista previa había defendido a integrantes de su plancha con procesos abiertos, calificándolos como "perseguidos políticos".

"Nosotros somos un partido demócrata que no puede incluir a nadie que tenga pendientes con el sistema de justicia por temas de terrorismo, derechos humanos o lo que fuere", añadió.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Tras arribar al centro de votación de su esposa, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que el partido tuvo dificultades para inscribir a todos sus personeros en el sistema electrónico, pero algunos lo han hecho con... pic.twitter.com/sYodiGhVoY — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

El ataque a Nieto

El momento más fuerte de su intervención llegó cuando Sánchez recordó el pasado de Nieto en el movimiento maoísta Bandera Roja, surgido en los años sesenta como una escisión del Partido Comunista Peruano. Con ello sugirió que Nieto carece de autoridad moral para acusar a otros de vínculos con grupos radicales.

"Quien era de Bandera Roja, cuando era joventón, un movimiento maoísta, era el señor Jorge Nieto. La vaca no se acuerda cuando fue ternera", lanzó,

Bandera Roja fue una agrupación que reivindicaba la lucha armada como vía de transformación social y que, con el tiempo, dio origen a distintas corrientes radicales, entre ellas Sendero Luminoso. Aunque Nieto se distanció de esas posturas en su trayectoria posterior, el señalamiento de Sánchez busca evidenciar contradicciones en su discurso actual.

Bandera Roja de Lima Año 1 N°6 (LUM)

La respuesta de JPP y una denuncia anunciada

La confrontación no quedó solo en declaraciones. Juntos por el Perú difundió un pronunciamiento titulado "Nieto miente", en el que acusó al exministro de difundir afirmaciones falsas y de "terruquear" a la candidatura de Sánchez

La agrupación también anunció que se interpondrá una denuncia por difamación agravada contra Nieto, respaldada por el exfiscal José Domingo Pérez, quien calificó las acusaciones como una práctica "montesinista" destinada a desacreditar al partido.

Así, e01l enfrentamiento refleja la tensión de una campaña marcada por el recuerdo del terrorismo y el uso del "terruqueo" como arma política.

Mientras Nieto insiste en que JPP alberga figuras con vínculos al Movadef, Sánchez responde con ataques personales y con la amenaza de acciones legales. La referencia a Bandera Roja reabre debates históricos sobre las raíces de la izquierda peruana y coloca en el centro de la discusión la coherencia de los liderazgos que hoy disputan el poder.