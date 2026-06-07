Elecciones 2026: Fiscalía interviene en complejo deportivo en La Molina por presuntas cédulas marcadas

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante el reporte de las primeras irregularidades en la jornada, el Ministerio Público informó que viene realizando diligencias e investigaciones de oficio frente a una serie de denuncias registradas durante esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Las indagaciones fiscales están directamente relacionadas con el hallazgo de presuntas cédulas de sufragio marcadas , así como con posibles restricciones e impedimentos al libre trabajo de los personeros de los partidos políticos en diversos centros de votación del país.

🚨 #LoÚltimo | Tras el reporte de presuntas cédulas de votación marcadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del... pic.twitter.com/LyVjo3WXB5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

Intervención fiscal en La Molina por presuntas cédulas marcadas

Tras la alerta en redes sociales, el Ministerio Público activó sus protocolos de respuesta en Lima Este. La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima se desplazó de urgencia al Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, ubicado en el distrito de La Molina, con el objetivo de verificar reportes ciudadanos sobre supuestas cédulas de votación que ya presentaban marcas previas al sufragio.

Una vez en el centro de votación, las autoridades fiscales procedieron a levantar un acta de constatación para registrar los hechos y recopilar los elementos necesarios que permitan esclarecer el incidente. Con estas diligencias preliminares, el Ministerio Público busca determinar la veracidad de la denuncia y comprobar si se ejecutó alguna irregularidad que atente contra la transparencia del proceso electoral.

Cédulas marcadas

PNP interviene mesa de sufragio en Los Olivos

Este domingo, 7 de junio, millones de ciudadanos se movilizan para acudir a sus centros de votación, sin embargo, estos no son ajenos a problemas que podrían suscitarse tal y como sucedió durante la primera vuelta electoral. En esta oportunidad, en las inmediaciones del colegio Enrique Milla Ochoa, donde se registró una irregularidad.

Hasta dicho centro educativo se apersonaron agentes de la Policía Nacional, son más de 90 actas que se registran en este punto según pudo constatar un equipo de Exitosa.

De acuerdo a información preliminar aparentemente se habrían hallado cédulas marcadas con algunos rayones o escrituras que no está permitido . Este incidente habría sido reprortado por los miembros de mesa ante las autoridades. Miembros de la Dirección de Seguridad de Estado de la PNP ya forman parte de este caso.

En exteriores del aula intervenida, localizada en el pabellón 100, estuvieron presentes fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), también de la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Hay que mencionar que en esta escuela se registró la detención de una persona, quien aparentemente estaría involucrado detrás de este hecho y según información recopilada por nuestro medio fue derivada a la comisaría de Laura Caller.