'Avengers: Doomsday' lanza su PRIMER TRAILER con los X-Men y el INESPERADO REGRESO de un vengador

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Marvel Studios presentó el primer tráiler de 'Avengers: Doomsday', la esperada película que reunirá a personajes provenientes de tres universos distintos en una historia que promete redefinir el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Descripción del trailer (sin spoilers)

Las primeras imágenes muestran a los héroes enfrentándose a una amenaza de escala nunca antes vista, en una trama que llevará a los distintos equipos a cruzar sus caminos en un conflicto que pondrá en riesgo la existencia misma de sus realidades.

Asimismo, el adelanto muestra por primera vez a Doctor Doom, el gran antagonista de la película, interpretado por Robert Downey Jr., además del esperado regreso de varios actores de la saga X-Men de los años 2000.

Además, el avance presenta a varios personajes que tuvieron poca participación o desarrollo en películas y series anteriores al estreno de 'Doomsday', así como diversos regresos que serán clave para el desarrollo de la trama.

Primer poster oficial

Por otro lado, Marvel Studios también publicó el primer afiche oficial de la película en sus redes sociales. La imagen ofrece una mirada más detallada a Doctor Doom y adelanta algunos elementos que marcarían su papel dentro de la historia.

Quiénes participan de la cinta

La película marca además el regreso de Anthony y Joe Russo a la dirección de una cinta de Avengers, y los guionistas que los acompañaron en las aclamadas y taquilleras 'Avengers Infinity War' y 'Avengers: Endgame'.

El elenco será uno de los más grandes en la historia de Marvel, encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Paul Rudd, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Tom Hiddleston, Letitia Wright, David Harbour, Simu Liu, Channing Tatum y Joseph Quinn, entre muchos otros.

El inicio del fin en el UCM

'Avengers: Doomsday' será una de las últimas películas del Universo Cinematográfico de Marvel tal como se conoce actualmente. Tras su estreno llegará 'Avengers: Secret Wars', cinta que pondrá fin a esta etapa del UCM y dará paso a un reinicio que integrará tanto a personajes clásicos como a nuevas incorporaciones para desarrollar futuras historias.

Estreno en Perú

'Avengers: Doomsday' llegará a todos los cines del Perú el 17 de diciembre, un día antes de su estreno en Estados Unidos. La película apunta a convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla del año y en uno de los estrenos más vistos a nivel mundial.

Marvel Studios lanzó el primer tráiler de Avengers: Doomsday, la esperada producción que reunirá a héroes de tres universos diferentes en una trama que marcará un nuevo rumbo para el Universo Cinematográfico de Marvel. El adelanto ofrece el primer vistazo a Doctor Doom, la mayor amenaza, y a los personajes que unirán fuerzas para enfrentarlo a lo largo de la película.