¡Freddy Krueger está de vuelta! Paramount prepara un remake de la película 'Pesadilla en Elm Street'

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En los últimos años se han visto que sagas míticas del siglo pasado volvían a la palestra a través de un remake o reboot por parte de las principales productoras de Hollywood. Por ejemplo en el género de terror algunos casos fueron 'Posesión infernal' o 'Nosferatu' y ahora a estos se acaba de unir un histórico villano cinematográfico: el temido Feddy Krueger.

El protagonista de 'Pesadilla en Elm Street' retorna

De acuerdo al portal estadounidense The Hollywood Reporter, Paramount Pictures ha comenzado a trabajar en una nueva entrega en el universo de la saga creada por Wes Craven en 1984. Si bien los detalles de la trama aún no han sido develado, sí se ha podido conocer que estará a cargo de Paramount Primal.

Además, el proyecto estará bajo la producción J.D. Lifshitz y Raphael Margules, quienes pretenden revitalizar la franquicia tras más de una década sin novedades respecto algún trabajo en el cine.

El retorno de Freddy Krueger llega después del fallido reboot estrenado en 2010, que no logró convencer a la crítica ni a los seguidores de la saga. Desde entonces, el futuro del personaje permaneció en incertidumbre debido a que se presentaron cuestiones relacionadas con derechos y al fallecimiento del creador de la historia.

Ahora, con la compra de los derechos de la cinta original, Paramount pretende reconstruir esta cinta y adaptarla a un público que, en reiterados casos, nunca ha visto la película que convirtió a Freddy en un ícono del cine de terror.

El portal estadounidense The Hollywood Reporter fue quien informó la noticia

No hay director ni actor aún confirmados

Hay que mencionar que, la producción ya se encuentra en marcha, sin embargo, el estudio no ha dado a conocer quién dirigirá la película ni quién asumirá el desafío de personificar al asesino de los sueños.

En ese contexto, en la industria se han estado manejando posibles nombres de quién podría ser quien la dirija, pero sin duda alguna la mayor inccógnita gira en torno a quién sustituirá a Robert Englund, cuya interpretación marcó a toda una generación.

En tanto, los productores han adelantado que el objetivo no será únicamente apelar a la nostalgia sino trasladar el universo de Freddy Krueger a los temores que enfrentan las generaciones actuales.

Todo hace indicar que los amantes del cine de terror volverán a disfrutar de los personajes más icónicos de este género como lo es es Freddy Krueger debido a que según el portal Hollywood Reporter, Paramount Pictures comenzó a trabajar en una nueva entrega de la película 'Pesadilla en Elm Street'.