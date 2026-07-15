Fallece famosa actriz que será recordada por interpretar a una icónica villana de Marvel: Sus compañeros lloran su partida

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente el ambiente del entretenimiento se ha llenado de conmoción debido a que se confirmó el fallecimiento de una famosa actriz de Marvel. La noticia fue confirmada por su familia, a través de su representante, mediante un comunicado, así como replicada por diversos de sus colegas y amigos quienes le dieron el último adiós.

Marvel de luto: Murió la actriz Wai Ching Ho

El universo cinematográfico Marvel se encuentra de luto tras conocer que la intérprete escénica Wai Ching Ho, reconocida por interpretar a la enigmática Madame Gao, líder de La Mano en la popular serie de Daredevil, perdió la vida a los 82 años.

"Su familia está profundamente agradecida por la increíble muestra de cariño y apoyo, así como por los numerosos y hermosos mensajes y recuerdos que la gente ha compartido sobre nuestra querida Wai. Leer lo mucho que significaba para tanta gente nos reconforta en estos momentos tan difíciles", expresaron sus seres queridos en un comunicado.

Aunque las circunstancias exactas de su deceso no han sido confirmadas por sus allegados, reportes preliminares de medios locales señalan que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, dada la avanzada edad de la artista.

Las reacciones tras el fallecimiento de Wai Ching Ho

Uno de los primeros en reaccionar al nefasto acontecimiento fue el actor Peter Shinkoda, quien interpretó a Nobu Yoshioka en Daredevil. El actor recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo adiós a su compañera.

"Jamás te olvidaré. Aprendí cada minuto de ti cuando estuvimos juntos, dentro y fuera del set. Conozco la sabiduría; siempre escuchaba atentamente cada una de tus palabras. Nos volveremos a encontrar, amigo mío. Eras hermosa", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

A esas palabras se sumó el actor Perry Yung, quien compartió escenas con Ho en la película High Resolution. Al recordar a la intérprete, destacó la calidad humana que la caracterizaba y escribió: "Es un momento muy emotivo para todos los que conocíamos a Wai Ching Ho. Falleció plácidamente hace dos días tras sufrir un ictus".

Una destacada carrera en la actuación

Nacida en Hong Kong en 1943, Wai Ching Ho desarrolló una carrera de varias décadas dentro del entretenimiento norteamericano. Su debut cinematográfico llegó con "Cadillac Man", producción que abrió las puertas a una extensa filmografía integrada por películas y series de distintos géneros.

La trayectoria de Ho estuvo marcada por una extensa carrera en producciones estadounidenses, donde construyó una reputación gracias a personajes de gran personalidad y una presencia escénica que la convirtió en un rostro ampliamente reconocido por el público.

Su participación en el Universo Marvel impulsó su proyección internacional, pero entre otras de sus participaciones figuran Sólo se vive en una vez, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Ley y orden: acción criminal, New Amsterdam, Los Conchords, El aprendiz de brujo, Sin frenos, Tracers y Orange Is the New Black.

Además de su trabajo frente a las cámaras, la actriz también dejó huella en el doblaje. Prestó su voz a la abuela en la exitosa película animada Red, producida por Pixar, y participó en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.

Es así que, Marvel se encuentra de luto tras el fallecimiento de la destacada actriz Wai Ching Ho, a los 82 años, que será recordada por personificar a la enigmática Madame Gao, líder de La Mano en la popular serie de Daredevil.