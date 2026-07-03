Chicha Fest reunirá a Los Shapis, Pascualillo, Vico y grandes exponentes de la música andina en una sola noche

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La música tropical andina tendrá una de sus celebraciones más importantes del año. Este domingo 12 de julio, desde las 2:00 p.m., se realizará una nueva edición del Chicha Fest, un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a las figuras más representativas de la chicha peruana y que promete hacer cantar, bailar y revivir los clásicos que forman parte de la identidad musical del país.

El evento se llevará a cabo en la Discoteca Cocos, ubicada en la avenida Arequipa 1530, en Lince, donde miles de seguidores podrán disfrutar de una tarde llena de ritmo, nostalgia y la energía que caracteriza a este género musical, considerado uno de los más populares del Perú.

Un evento imperdible

El cartel está encabezado por Los Shapis, agrupación pionera de la chicha que continúa conquistando escenarios con temas que permanecen vigentes en el gusto del público. También estarán presentes Pascualillo y Vico, dos artistas de amplia trayectoria que se suman a esta gran fiesta musical.

La programación incluye además las presentaciones de Génesis, Los Destellos y Los Ecos, agrupaciones que han dejado una huella imborrable en la música tropical peruana y que interpretarán los éxitos que los convirtieron en referentes del género.

El festival también contará con la participación de Mayk, exintegrante de Markahuasi y Alegría; Noemí Felicita Huarcaya, exvocalista de Somos Huánuco; y Augusto Bernadillo, de Jinetes del Amor, quienes ofrecerán un repertorio que combinará clásicos, nostalgia y nuevos éxitos, consolidando una programación pensada para públicos de distintas generaciones.

Los Shapis

La conducción del espectáculo estará a cargo del reconocido animador Ángel Mallma, quien será el encargado de presentar a cada uno de los artistas y acompañar al público durante toda la jornada.

Más que un concierto, Chicha Fest busca convertirse en un punto de encuentro para celebrar el legado de la música tropical andina, un género que nació de la fusión de sonidos peruanos y que, con el paso de los años, se ha consolidado como una expresión cultural que une a miles de personas dentro y fuera del país. La propuesta reunirá a grandes exponentes de diferentes épocas, permitiendo que el público disfrute, en una sola fecha, de artistas que han escrito capítulos importantes en la historia de la música popular peruana.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, donde los asistentes pueden adquirirlas de manera rápida y segura. Asimismo, para consultas o mayor información sobre el evento, los organizadores han habilitado el número de WhatsApp 938 595 949.

Con un cartel que reúne a leyendas del género y una producción pensada para ofrecer una experiencia inolvidable, Chicha Fest se perfila como una de las citas musicales más esperadas de julio para todos los amantes de la música tropical andina.