Netflix sumará videos de viajes, cocina y bienestar: Así es su nueva propuesta para captar audiencia

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Netflix se prepara para patear el tablero y cambiar las reglas de juego dentro de su propia aplicación. En un movimiento estratégico para retener a la audiencia y competir de frente contra el avance de otras plataformas de video, la compañía anunció que incorporará videos procedentes de internet para que los usuarios puedan descubrir contenido totalmente diferente a las clásicas series y películas que ya ofrece su catálogo tradicional.

Videos de viaje, cocina y bienestar: la nueva propuesta de Netflix

La nueva propuesta de la plataforma busca transformarse en una ventana de entretenimiento rápido y cotidiano. De acuerdo a lo que ha informado a través de un comunicado oficial publicado en su página web señala que empezará a mostrar audiovisuales de nueva índole.

Estos abaracarían producciones seleccionadas sobre viajes, gastronomía, moda, noticias sobre la vida privada de famosos, decoración de interiores y bienestar. De esta manera abre el abánico de propuestas para los usuarios con temáticas que hoy dominan el consumo en las redes sociales.

Formatos cortos y alianzas con con grandes medios digitales

Los nuevos contenidos de Netflix tendrán una duración que puede variar y la cual abarcará desde clips cortos que a penas duran 3 minutos hasta formatos de series que podrían rondar los 20 minutos de extensión.

Con el objetivo de alimentar esta sección, la compañía ha firmado acuerdos de distribución bajo licencia con gigantes de los medios de comunicación internacionales. Las primeras producciones de este nuevo catálogo digital procederán de firmas de renombre como es el caso de Buzzfeed, Condé Nast y las revistas del grupo Hearst.

La meta de la firma de streaming es ofrecer nuevas formas de descubrir inspiración ya sea para poder planear una nuevas vacaciones, animarse a cocinar un nuevo plato o redecorar el living de casa.

Con esta nueva propuesta, el gigante del entretenimiento busca romper con la rigidez de su grilla actual la cual está netamente centrada a series, documentales o películas y las recientes transmisiones en vivo de eventos deportivos o recitales musicales de escala global.

Vale señalar que la llegada de esta nueva herramienta está pautado para el próximo 3 de agosto teniendo como áreas de prueba iniciales en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Es así que, la plataforma Netflix ha revelado, a través de un comunicado publicado en su página web oficial, que ha decidido apostar por sumar a su catálogo tradicional videos con nuevas temáticas como es el caso de viajes, cocina, bienestar, entre otros.