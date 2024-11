¡Descansa en paz! Fallece legendario productor y leyenda de la música estadounidense

04/11/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La industria musical se encuentra de luto tras la irremediable pérdida de una sus figuras más influyentes durante más de medio siglo. Se reportó la muerte del productor estadounidense que trabajó al lado de reconocidos artistas como Michael Jackson, Frank Sinatra, entre otros.

Falleció célebre músico y productor

El publicista Arnold Robinson reveló a la prensa que el célebre músico y productor estadounidense, Quincy Jones, "falleció en paz" el domingo 3 de noviembre por la noche en su casa de Bel Air, a los 91 años de edad. La triste noticia fue confirmada por integrantes de la familia del recordado artista.

"Esta noche, con el corazón lleno pero destrozado, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", dijo la familia en un comunicado.

A pesar de que no se revelaron las causas de su deceso, muchos de sus fieles seguidores lo recordarán por ser quien lanzó la carrera solitaria de un joven Michael Jackson, un dúo que produjo la icónica canción 'Thriller' y cambió el pop para siempre.

"Quincy lo ha hecho todo. Ha sido capaz de plasmar su genialidad en cualquier tipo de sonido", declaró el pianista de jazz Herbie Hancock a PBS en 2001. También se reveló que este hijo de Chicago produjo desde a Aretha Franklin hasta a Celine Dion.

Frank Sinatra y Quincy Jones trabajando para la canción 'Fly me to the Moon'.

¿Quién fue el compositor Quincy Jones?

Quincy Delight Jones, conocido en la industria del entretenimiento como Quincy Jones, músico de jazz, productor y arreglista, nació en Chicago, el 14 de marzo de 1933. Se inició en el mundo del espectáculo como trompetista y también como pianista, evolucionando pronto a compositor, instrumentista y director de orquesta.

Posteriormente, pasó a desempeñar el cargo directivo de una importante empresa discográfica norteamericana, convirtiéndose pronto en un productor discográfico y cinematográfico muy premiado.

A lo largo de una carrera que duró más de 75 años, ganó 28 premios Grammy y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista 'Time'.

Para la película The Wiz, Jones trabajó junto a Michael Jackson, de 19 años. Luego produjo el álbum de Jackson Off the Wall y los siguientes álbumes de la estrella del pop, Thriller (que vendió 34 millones de copias solo en los EE. UU.) y Bad. En 1985, reunió a 46 de los cantantes estadounidenses más populares de la época, incluidos Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner y Cyndi Lauper, para grabar 'We Are the World'.

Quincy Jones y Michael Jackson en los premios Grammy de 1984.

Los 5 mayores éxitos musicales producidos por Quincy Jones a lo largo de su increíble carrera están 'Thriller','Billie Jean', 'We are the World', 'Off the Wall' de Michael Jackson y 'It's My Party' de Lesley Gore.

De esta manera, el fallecimiento de Quincy Jones, leyenda de la música estadounidense y reconocido productor, ha conmocionado el corazón de millones de fanáticos a nivel internacional.