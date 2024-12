Erreway abre cuarta fecha de concierto en Perú tras hacer tres sold out en tiempo récord

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los fanáticos de Erreway agotaron en menos de 24 horas todas las entradas disponibles para las tres fechas de concierto que la banda argentina dará en el Perú. Ahora, los artistas han confirmado que habrá una cuarta presentación en nuestro país, la cual se llevará a cabo el 7 de mayo del 2025 en el Costa 21. Los boletos salen a la venta a precio regular este 7 de diciembre a las 11 a. m. en Teleticket.

Cuatro conciertos en Perú

La banda que nació a raíz de la serie juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena, ha desatado toda una fiebre en sus más fieles seguidores peruanos, que no dudaron en acabar todas las localidades disponibles para los shows programados para el 3, 4 y 6 de mayo del 2025 en el recinto de San Miguel.

Debido al gran recibimiento que ha tenido la noticia de su llegada a Perú, y con el objetivo de que los seguidores no se queden sin la oportunidad de verlos en vivo, Erreway anunció que realizará una presentación más en nuestro territorio en el mismo local que los conciertos previos. Cabe mencionar que el show tendrá diferentes zonas y la modalidad será stand up.

Erreway abre cuarta fecha de concierto en Perú

La nueva fecha programada es el 7 de mayo del próximo año, tan solo un día después de la tercera fecha anunciada. De tal manera que los integrantes de la banda van a estar en tierras peruanas más días de los que se tenían previstos desde un inicio.

Erreway regresa con tour

Erreway se consolidó rápidamente como un fenómeno internacional. El grupo lanzó, entre 2002 y 2004, tres discos de estudio, hizo giras mundiales y terminó su primera etapa con la película Cuatro Caminos. La creadora de la exitosa telenovela Rebelde Way, Cris Morena, será parte activa de este nuevo capítulo para la banda, lo que garantiza un espectáculo a la altura de su legado.

Sus canciones marcaron toda una generación gracias a su estilo pop rock que los define. Los miembros Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benja Rojas regresan al ruedo y han causado sensación ya que son muy queridos por todo el púbico.

Los artistas vuelven a pisar las tarimas del mundo luego de largos años de ausencia. Los integrantes de la banda argentina, que ahora estarán juntos otra vez, prometen que en cada una de sus presentaciones sus fanáticos van a revivir las inolvidables canciones que escucharon en la mejor época.

No cabe duda que Erreway cuenta con una gran legión de fanáticos en todo el mundo y Perú no es ajeno a ello. Por eso las tres fechas de concierto anunciadas en nuestro país hicieron sold out en menos de 24 horas y ahora se confirmó que habrá una cuarta presentación que se realizará el 7 de mayo del 2025 en el Costa 21, para la cual las entradas saldrán a la venta a precio regular este 7 de diciembre a las 11 a. m. en Teleticket.