Gonzalo Genek celebra y agradece a sus fanáticos su nominación a los Premios HEAT como Mejor Artista Región Sur

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El reconocido artista urbano peruano Gonzalo Genek recibió con alegría y profundo agradecimiento su nominación a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 en la categoría Mejor Artista Región Sur, donde comparte candidatura con importantes figuras de la música latina como Emilia, Tiago PZK, Trueno, Luck Ra, Mon Laferte, Tini, María Becerra, Cris MJ, Anitta, Duki, Cazzu, Milo J, entre otros destacados artistas.

El artista peruano destacó que este reconocimiento también es fruto del trabajo de su equipo y del respaldo permanente de sus seguidores, quienes han acompañado cada etapa de su carrera y han sido parte fundamental de este nuevo paso en su trayectoria internacional.

Los Premios HEAT Latin Music Awards reconocen anualmente a destacados representantes de la música latina en diferentes géneros y categorías.

La edición 2026 contará con 30 categorías y se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, México, como parte de la primera edición mexicana de esta premiación. La Semana HEAT se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre.

"Me siento muy feliz y honrado por este reconocimiento de una organización tan importante, que reconoce el trabajo de mi equipo y, además, el amor y apoyo de mis fans, quienes me acompañan siempre en cada paso de mi carrera. Seguimos trabajando con humildad y con mucho agradecimiento", sostuvo Gonzalo Genek, quien confirmó su presencia en la ceremonia.

Actualmente, el artista continúa con la promoción de su más reciente álbum, "Todas son iguales", producción que viene obteniendo una buena acogida entre sus seguidores y que continúa sonando en distintas radioemisoras del país.

En paralelo, Gonzalo Genek continúa desarrollando su gira nacional por 12 ciudades. Lima también formará parte de este recorrido y el artista tiene programada una presentación para el 18 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Con esta nominación internacional, Gonzalo Genek suma un nuevo reconocimiento a una carrera que continúa creciendo y consolidándose dentro de la escena urbana peruana.