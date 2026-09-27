¡Reunión histórica!: las voces oficiales de Goku se juntaron por primera vez en Houston

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Las voces de Goku en japonés, español latino, inglés e hindi se reunieron por primera vez en Houston, Texas. Masako Nozawa, Mario Castañeda, Sean Schemmel y Ankur Javeri coincidieron durante Tokyo X 2026, en un encuentro que reunió a intérpretes internacionales del personaje del anime.

Las cuatro voces de Goku coincidieron en Houston

El encuentro ocurrió durante las actividades previas de Tokyo X 2026, convención dedicada a la cultura japonesa en Houston. Los cuatro actores compartieron una cena antes del inicio de las jornadas en el complejo NRG Park, donde también participan artistas y seguidores del festival japonés.

Masako Nozawa representa la voz original de Goku en Japón, mientras Mario Castañeda interpreta al personaje para el público latinoamericano. A ellos se sumaron Sean Schemmel, voz inglesa, y Ankur Javeri, intérprete de Goku para el doblaje en hindi.

🎙️🐉 Se reunieron cuatro de las voces de Goku:



• Masako Nozawa 🇯🇵

• Sean Schemmel 🇺🇸

• Ankur Javeri 🇮🇳

• Mario Castañeda 🇲🇽 pic.twitter.com/tGe0b7CgyM — El Dominio de Prismo (@DominiodePrismo) September 26, 2026

Javeri compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y describió la reunión como una "noche histórica". También agradeció a los seguidores del anime y de Dragon Ball que esperaron durante años un momento donde las cuatro voces coincidieran alrededor del personaje.

La publicación de Javeri también incluyó un saludo para Masako Nozawa por sus 90 años. La actriz japonesa llegó a Texas como una de las invitadas de Tokyo X 2026, evento que marca además su primera participación en una convención realizada en ese estado estadounidense.

Las voces se juntaron

Tokyo X 2026 reunió a los intérpretes

La reunión de las voces de Goku formó parte de una programación que incluye exposiciones, competencias de videojuegos, exhibiciones automotrices y propuestas gastronómicas. El evento se realiza durante el 26 y 27 de septiembre en NRG Park.

Los cuatro intérpretes participaron en las actividades programadas para los asistentes de Tokyo X 2026. La presencia conjunta permitió reunir las versiones de Goku en japonés, español latino, inglés e hindi, representadas por actores de distintos países que han dado voz al personaje durante décadas.

El encuentro también ocurre en el marco de los 40 años de Dragon Ball, franquicia creada por Akira Toriyama. La serie comenzó su emisión televisiva en Japón en 1986 y posteriormente llegó a distintos mercados, donde el personaje adoptó voces diferentes para cada versión internacional.

Con Masako Nozawa, Mario Castañeda, Sean Schemmel y Ankur Javeri juntos en Houston, Tokyo X 2026 dejó registrado el primer encuentro de estas cuatro voces de Goku en un mismo lugar. La reunión vinculó cuatro idiomas y distintas etapas del doblaje internacional de Dragon Ball.