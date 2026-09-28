Facultades legislativas: Comisión de Constitución debatirá dictámenes este 29 y 30 de septiembre

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesionará los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre para sustentar los dictámenes del pedido de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Cabe precisar que, la diputada Giannina Avendaño, presidenta del grupo de trabajo parlamentario, anunció hace unos días que la elaboración del predictamen del proyecto se verá recién esta semana, debido a que los parlamentarios estaban en semana de representación del 21 al 25 de septiembre.

(Noticia en desarrollo...)