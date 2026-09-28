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Tras semana de representación

Facultades legislativas: Comisión de Constitución debatirá dictámenes este 29 y 30 de septiembre

La Comisión de Constitución del Cámara de Diputados abordará este martes 29 y miércoles 30 de septiembre el pedido de facultades legislativas del Gobierno.

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Congreso

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/09/2026

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesionará los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre para sustentar los dictámenes del pedido de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo

Cabe precisar que, la diputada Giannina Avendaño, presidenta del grupo de trabajo parlamentario, anunció hace unos días que la elaboración del predictamen del proyecto se verá recién esta semana, debido a que los parlamentarios estaban en semana de representación del 21 al 25 de septiembre.

(Noticia en desarrollo...)

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