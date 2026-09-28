ERM 2026: Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales para prevenir delitos electorales

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A días de la jornada electoral, el Ministerio Público desplegará a más de 6 mil fiscales en los 34 distritos del país para prevenir e investigar delitos electorales antes, durante y después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales que vigilarán proceso electoral

De acuerdo a lo difundido en la cuenta del Ministerio Público, esta labor contará con la participación conjunta de las fiscalías de Prevención del Delito, Penales y Anticorrupción, con el objetivo de salvaguardar la legalidad del proceso electoral por medio de la vigilancia de 6800 fiscales el siguiente 4 de octubre.

Las acciones se desarrollarán tomando como referencia la información registrada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2022. En aquella jornada se reportaron 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales y 152 incidencias de relevancia penal.

🚨#EleccionesSinDelitos | Ministerio Público intensifica despliegue con presencia de fiscales especializados en prevención del delito, corrupción de funcionarios y penales en todo el país para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este 4 de octubre. pic.twitter.com/fElha0OOwX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 28, 2026

Asimismo, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el hallazgo de cédulas marcadas o rayadas concentró dos de cada tres incidencias registradas, con 104 casos. En tanto, la alteración del material electoral motivó el 41,1 % de las detenciones.

Los distritos fiscales que registraron la mayor cantidad de hechos de relevancia penal durante dicha jornada fueron Lima Norte, con 43 casos; Áncash, con 41; Junín, con 29; La Libertad, con 19; y Huancavelica, con 16.

Durante la segunda vuelta electoral también se ejecutaron 20 425 acciones preventivas a nivel nacional y se iniciaron 57 investigaciones fiscales por hechos que afectaron el desarrollo de la jornada.

Fiscalía también reforzará lucha contra la corrupción

Como parte de las acciones de vigilancia, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que entre enero de 2025 y junio de 2026 se consiguió la condena en primera instancia de 2064 funcionarios y servidores públicos.

Entre los condenados por delitos como colusión, cohecho y malversación figuran 99 alcaldes y cinco gobernadores regionales. Solo durante 2025 se registraron 1488 condenas, mientras que entre enero y junio de 2026 se contabilizaron otras 576.

Finalmente, el Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o hecho ilícito que pueda afectar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales, reiterando su compromiso a través de los más de 6 mil fiscales que vigilarán el proceso el próximo 4 de octubre.