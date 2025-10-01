Gus Ormo, "El Príncipe de la Música", lanza su videoclip oficial 100 Suspiros

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante y poeta venezolano Gus Ormo, reconocido en la escena artística como El Príncipe de la Música, presenta al mundo el lanzamiento oficial de su videoclip 100 Suspiros, un proyecto audiovisual que marca el inicio de una etapa brillante en su carrera y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Un álbum llamado Alquimia

Este estreno se enmarca dentro de su primera producción discográfica ALQUIMIA, una obra conceptual integrada por nueve temas que fusionan la balada pop romántica con otros ritmos contemporáneos, dando vida a un universo sonoro cargado de poesía, erotismo y emociones intensas.

Oriundo de Maracaibo, Gus Ormo ha dedicado más de siete años a consolidar una trayectoria sólida en el ámbito artístico. Su formación en piano, guitarra y escritura poética converge en un estilo único que lo ha posicionado como una propuesta fresca, elegante y distinta en la música pop latinoamericana.

El tema elegido para abrir las puertas de este proyecto, 100 Suspiros, es una balada íntima y seductora que atrapa desde la primera nota. La letra, cargada de sensibilidad y sensualidad, envuelve al oyente en una atmósfera de romance y pasión, estableciendo el tono que recorrerá cada capítulo de ALQUIMIA. El videoclip refuerza este concepto con una narrativa visual que intensifica la experiencia emocional y conecta de forma profunda con el público.

"100 Suspiros es la antesala de un viaje musical donde cada canción es un relato íntimo que celebra el amor y la seducción. Este videoclip es una invitación a descubrir la esencia de mi proyecto artístico: la unión entre poesía, música y emoción", expresó Gus Ormo durante la presentación.

Sobre Gus Ormo

Conocido como El Príncipe de la Música, Gus Ormo representa a un caballero de la seducción y el romanticismo. Su propuesta se distingue por transformar la poesía en canción y por ofrecer un estilo sofisticado, envolvente y profundamente humano, que lo consolida como una voz prometedora dentro de la nueva generación del pop latino.

Disponibilidad

El videoclip oficial de 100 Suspiros ya está disponible en YouTube y el tema puede disfrutarse en todas las plataformas digitales de música.