Susana Baca dedicará su concierto a la Generación Z: "Ellos están en su lucha, como lo estuvimos nosotros"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante y referente de la música afroperuana, Susana Baca, celebrará su reciente Grammy a la Excelencia Musical con un concierto especial titulado "Voces de Libertad", que se realizará el jueves 27 de noviembre en La Cúpula de las Artes, en Surco.

Pero más allá del festejo, la artista desea convertir el evento en un puente generacional: un homenaje a los luchadores sociales de ayer y un llamado de respaldo a los jóvenes de hoy. En entrevista exclusiva para Exitosa, desde la ceremonia de anuncio del show, Baca expresó su deseo de que la 'Generación Z' esté presente en esta noche de música y memoria.

"Veremos que hagan un espacio para los jóvenes de la Generación Z, que vengan a escucharnos, porque ellos están en su lucha y deben escuchar lo que fue nuestra lucha".

Así lo afirmó la cantante en referencia a su participación en marchas estudiantiles durante el régimen de Velasco, cuando exigía el retorno de la gratuidad universitaria.

Un concierto con historia

El espectáculo rendirá homenaje a dos íconos de la canción comprometida: Víctor Jara y Javier Heraud. Señaló que ambos son figuras importantes dentro del mensaje que buscará dar en el concierto.

"Es una ruta, una vida, que va diciendo en poesía todo lo que siente, lo que pasaba en su patria, lo que sentía de América Latina. Él es un cantor, no solamente de Chile, sino un cantor de América", dijo Baca sobre Jara.

Concierto contará con la invitación de Francesca Ancarola.

Baca defendió además el derecho de los jóvenes a expresarse políticamente sin ser criminalizados y se mostró en contra de que sean detenidos durante actos de protesta.

"Dicen que 'hacen política': ¡por supuesto que hacen política! Saliendo a la calle y diciendo lo que sienten, lo que piensan. Y por eso no pueden ser encarcelados. Yo creo que eso es una injusticia muy grande en nuestro país", sentenció.

Datos del concierto

Lugar : La Cúpula de las Artes (Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco)

: La Cúpula de las Artes (Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco) Fecha : Jueves 27 de noviembre

: Jueves 27 de noviembre Hora : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Invitada especial : Francesca Ancarola

: Francesca Ancarola Entradas: Desde S/ 52 en Teleticket

Con "Voces de Libertad", Susana Baca no solo celebra su legado musical, sino que abraza la lucha de las nuevas generaciones. Para ella, su voz busca recordar que la música también es memoria, y que la juventud tiene derecho a cantar su verdad y a no ser silenciada. El jueves 27, la artista promete una noche de emoción, arte y compromiso.