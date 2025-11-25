Ibai Llanos en Perú: Llegó para comer pan con chicharrón y visitar a streamer peruano

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras campeonar en el 'Mundial de Desayunos' el aclamado creador de contenido, Ibai Llanos, llegó al Perú en medio de una gira por diversos países de Sudamérica. Perú, es el tercer destino de su visita luego de recorrer Argentina y Chile.

A través de redes sociales, se publicaron videos del streamer caminando por diversos sitios de la ciudad desde visitar un cerro de difícil acceso hasta probar pan con chicharrón en un reconocido restaurante de la capital.

Durante su llegada al territorio peruano, el streamer español realizó una de sus primeras paradas en una reconocido sanguchería que se caracteriza por vender pan con chicharrón. Ello, siguiendo el legado del concurso del 'Mundial de Desayunos'.

En un video publicado a través de la plataforma de TikTok, se observa al influencer conversando con los trabajadores del establecimiento de comida. Incluso, se acercó al mostrador del local en donde se preparan los contundentes desayunos peruanos.

Durante su recorrido, Ibai estuvo acompañado por otros influencers como Hansi Flick y Gaspi, además de los camarógrafos que registraron su paso por diversos puntos de la ciudad.

Con ellos hizo un largo recorrido por las zonas más alejadas a la capital marcando, sin duda, uno de los momentos clave de su visita para sorpresa de toda su comunidad peruana e internacional.

El objetivo era visitar la casa del creador de contenido peruano mejor conocido como Koirandoshil, con quien habría coordinado su llegada al país y recibió tamaña sorpresa en su humilde hogar. El encuentro ocurrió durante la mañana de este 25 de noviembre.

"¿Cuántas escaleras son, Koiran? ¿ Qué hacéis cuando hay que subir bolsas y hacer cosas? - No hay ninguna opción solo hay que subirlas", respondieron los vecinos.

@koirandoshil Les dije que es real, ibai vino y todo está genial Kamaradas Xd ♬ sonido original - Koirandoshil

El encuentro entre ambos creadores sorprendió a toda la comunidad del stream por la sencillez de Ibai, quien es uno de los usuarios con más seguidores a nivel mundial, compartiera un cercano momento con el joven peruano.

El creador Koirandoshil compartió el video a través de su plataforma digital donde se escucha que Ibai admira su decisión por crear contenidos a pesar de las limitaciones. "Te deseo mucha suerte, espero que la gente te siga", comentó el español.

Su visita forma parte de una gira por diversos países de América Latina. Se espera que el recorrido del influencer sea publicado en las próxima horas de manera oficial.