Miss Jamaica se cae en preliminar del Miss Universo 2025 y es retirada en camilla

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Durante la preliminar del Miss Universo 2025 en Tailandia, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una aparatosa caída en plena pasarela mientras desfilaba con su vestido de noche. La representante fue trasladada al hospital, pero afortunadamente no habría sufrido lesiones graves.

La caída de Miss Jamaica

Este miércoles 19 de noviembre, las preliminares del Miss Universo 2025 estaban llenas de brillo y glamour en Bangkok, Tailandia.

Pero ojo, no todo fue perfecto. Gabrielle Henry, Miss Jamaica, se resbaló mientras saludaba al público y terminó cayéndose de manera bien aparatosa.

Todo quedó grabado en video y se hizo viral rapidísimo en redes sociales. La seguridad del evento corrió a ayudarla y la subieron a una camilla, mientras el concurso siguió como si nada.

Aunque fue un susto para todos los presentes, la organización se encargó de manejar la situación con rapidez.

Pronunciamiento de Miss Jamaica

A través de sus redes sociales, la organización de Miss Jamaica compartió un comunicado sobre lo ocurrido: "Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención y le han aconsejado que no sufre ninguna lesión mortal".

"Sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su plena recuperación. Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes", se lee en el mensaje de la organización de Miss Jamaica.

Además, pidieron a sus seguidores mantenerse positivos: "Se mantengan optimistas, la eleven en oración y envíen pensamientos positivos mientras ella recibe la atención médica necesaria".

El comunicado ayudó a calmar los ánimos de todos los fans que se encontraban preocupados por la salud de Gabrielle Henry y reafirmó que el accidente no fue grave, aunque sí generó un momento de tensión en la preliminar.

La gran final del Miss Universo 2025

La gran final del Miss Universo 2025 va a ser el viernes 21 de noviembre en Bangkok a las 8 de la mañana. Pero tranqui si estás en Perú, porque la vas a poder ver el jueves 20 a las 8 de la noche.

A pesar de la caída de Miss Jamaica, el concurso sigue adelante y la expectativa por la final sigue creciendo entre los seguidores de todo el mundo.

La preliminar del Miss Universo 2025 tuvo un momento que nadie se esperaba. Gabrielle Henry, Miss Jamaica, se cayó en la pasarela y la tuvieron que llevar al hospital, pero por suerte no se hizo nada grave. La organización pidió que todos le manden buena vibra y pensamientos positivos.