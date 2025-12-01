Ricardo Montaner vuelve al Perú con su tour "El Último Regreso"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Ricardo Montaner no pudo esperar más! Tras varios años de ausencia en los escenarios, una de las voces más emblemáticas de la música en español regresa con "El Último Regreso World Tour 2026", una gira mundial que se presenta como una emotiva declaración de amor y que recorrerá los escenarios más importantes del planeta. Lima será parte de este esperado reencuentro el próximo 30 de mayo de 2026 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel.



La preventa de entradas se realizará los días 05 y 06 de diciembre desde las 10:00 a. m., con un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas BBVA a través de Teleticket, lo que anticipa una alta demanda debido a la gran expectativa generada por el anuncio de su regreso.

Un artista de trayectoria legendaria

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas y más de veinte álbumes en su discografía, Ricardo Montaner se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música romántica en español. Su regreso al Perú no es solo un retorno a los escenarios, sino una renovación de votos con su público fiel, una forma de agradecer a sus incondicionales fans por tantos años de apoyo, amor y complicidad.



"El Último Regreso" promete ser un espectáculo cargado de nostalgia y emociones, acompañado de una puesta en escena que recorrerá los éxitos más representativos de su carrera, como "Tan Enamorados", "Me Va a Extrañar", "La Cima del Cielo" y "Bésame". Además, Montaner compartirá momentos íntimos con el público, revelando anécdotas y reflexiones que han marcado su vida artística y personal.

Una producción de primer nivel

El concierto en Costa 21 se perfila como uno de los eventos más esperados del 2026, reuniendo a fans de diversas generaciones. Con una producción de primer nivel, iluminación de última tecnología y un sonido diseñado para resaltar la calidez de su voz, esta presentación promete convertirse en una noche inolvidable.



Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que genera cada presentación del artista en el país.