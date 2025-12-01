El Gran Combo de Puerto Rico lanza "Paz para los Pueblos" un himno navideño con un mensaje de esperanza para tiempos difíciles

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El Gran Combo de Puerto Rico, "Los Mulatos del Sabor", conmueve al mundo con el lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip: "Paz Para Los Pueblos". El tema fusiona la alegría del sabor navideño con un poderoso mensaje de calma y hermandad, resonando profundamente en el ambiente actual. Ellos nos visitarán muy pronto a nuestro país para ser parte del festival Una Noche de Salsa 14, el viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. La venta de entradas están a la venta por Teleticket.

La sorpresa del videoclip

La gran sorpresa del proyecto es la participación de su fundador y director, el maestro Don Rafael Ithier, quien, a sus imponentes 99 años de edad, aparece en el videoclip bailando y dirigiéndose a su orquesta, demostrando una vitalidad inquebrantable que inspira a generaciones. El video rodado en la "Isla del Encanto", cuenta con las inconfundibles voces de Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández.

Los fanáticos peruanos tendrán una cita ineludible para celebrar este lanzamiento y corear este nuevo himno en vivo, ya que El Gran Combo de Puerto Rico forma parte del cartel estelar de "Una Noche de Salsa 14". Este mega festival, que se realizará en el Estadio Nacional, ha generado un entusiasmo tan arrollador que tanto la primera fecha programada (Viernes 27 de marzo de 2026), como la segunda fecha programada (Sábado 28 de marzo de 2026.), ya cuentan con zonas agotadas. Los organizadores recuerdan que solo quedan disponibles los últimos boletos para estas dos únicas funciones

Cartel de lujo

Asegura tu entrada para presenciar la majestuosidad de El Gran Combo y un cartel de lujo (que incluye a Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, David Pabón, Willie Rosario, entre otros) y vivir el mensaje de "Paz Para Los Pueblos" en la capital salsera del continente.

El video oficial de "Paz Para Los Pueblos" está disponible en el canal oficial de El Gran Combo de Puerto Rico en YouTube.