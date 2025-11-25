El universo de Chespirito se expande: Anuncian nueva serie del entrañable Don Ramón

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El universo de Chespirito se extiende. Luego de que se estrenara el spin off de la biografía de Roberto Gómez Bolaños, ahora HBO Max apuesta por dar a conocer la vida de otro entrañable personaje del recordado programa 'El Chavo del Ocho'.

Don Ramón tendrá su propia serie

Tras el éxito rotundo de 'Sin querer queriendo', la reconocida plataforma anunció con bombos y platillos que se está desarrollando una nueva serie centrada en el entrañable Don Ramón.

El gigante del streaming dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con el gorro azul característico de la indumentaria del padre de la 'Chilindrina' acompañado de frases como "con permisito, dijo Monchito".

De esta manera, con un anuncio directo se reveló que ya se está trabajando en una producción inspirada en el icónico personaje que fue interpretado por destacado actor mexicano Ramón Valdés.

"¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max", escribió la empresa de series y películas en sus redes.

Todo haría indicar que la serie será una comedia live-action de una sola cámara, con un tono juvenil y dirigida a adultos jóvenes. No se trata de una bioserie sobre la vida de Ramón Valdés (1923-1988), sino de una reinterpretación del personaje dentro del universo de Chespirito. Eso sí, por ahora, no se han revelado detalles sobre el elenco, la sinopsis oficial ni la fecha de su estreno.

Uno de los personajes más divertidos

El anuncio de esta nueva producción fue en Buenos Aires, Argentina, en donde HBO Max realizó la presentación de sus programaciones para el año 2026, marcando así la expansión del denominado 'Chespiritoverso'.

Al respecto, el vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación de la plataforma en Latinoamérica presentó el proyecto resaltando el personaje interpretado por Ramón Valdés.

"Don Ramón fue uno de los más divertidos y únicos de 'El Chavo del 8': un viudo gruñón pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo", señaló.

'El Chapulín Colorado' también tendrá serie

Además de Don Ramón, otro personaje de Chespirito que tendrá su serie será 'El Chapulín Colorado' esta llevará el nombre de 'Los Colorado' y mostrará a un 'Chapulín' comprometido, con dos hijos, y que tendrá un ejército de 'chapulines'

Como vemos, el popular personaje de Don Ramón tendrá su propia serie tras el arrolador éxito de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños llamada 'Sin querer queriendo'.