Angelí Boza presenta "Diferente", su nuevo álbum con baladas clásicas versionadas al español

La escena musical peruana recibe con entusiasmo a una nueva voz que promete conquistar corazones. Se trata de Angelí Boza, una cantante emergente que debuta con su nuevo álbum titulado "Diferente", un trabajo discográfico compuesto por 6 canciones en el que reinterpreta grandes baladas clásicas del inglés al español con una sensibilidad única y un estilo fresco.

Como carta de presentación, Angelí Boza lanza este jueves 11 de septiembre a las 6:30 pm en todas las plataformas digitales y al mediodía del viernes 12 de septiembre en las principales radios del país. Su nuevo sencillo promocional: "Regresa a mí", la icónica canción de Toni Braxton, llevada ahora a una nueva dimensión gracias a su potente voz y a un arreglo musical que respeta la esencia original, pero con un aire renovado que conecta con el público contemporáneo.

Con este proyecto, Angelí busca rendir homenaje a las grandes voces femeninas de la balada internacional, acercando al público peruano y latinoamericano versiones en su idioma que transmiten emociones intensas y universales. Su álbum "Diferente" no solo refleja su pasión por la música romántica, sino también su capacidad para transmitir sentimientos profundos con una interpretación íntima y poderosa.

"Este álbum es un sueño hecho realidad. Quiero que quienes lo escuchen sientan que estas canciones, que marcaron a toda una generación, pueden volver a emocionar, pero ahora en español y con una nueva mirada", comenta Angelí Boza.

Próximo lanzamiento:

Sencillo: "Regresa a mí" (versión en español de Toni Braxton)

Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2025 - estreno en radios nacionales

Con "Diferente", Angelí Boza se presenta como una voz nueva, sensible y prometedora en la música peruana, dispuesta a abrirse camino con un estilo auténtico y lleno de sentimiento.

¡Angelí Boza llega para emocionar con baladas eternas, pero con una voz fresca y diferente!

Cabe destacar que este nuevo álbum se grabó con grandes músicos como Lexter Pérez en los trombones que trabaja con Ricky Martín y Dernel que trabaja con el "conejo malo" Bad Bunny en la Residencia en Puerto Rico.

La producción se grabó en Puerto Rico en ROLO ESTUDIOS , donde graban los grandes como Victor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo, entre otros. Como músicos destacados se encuentran Luisito Carrión en los coros, Julio Alvarado, la primera trompeta de El Gran Combo de Puerto Rico, Richard Carrasco en el bongó y campana, y en la dirección musical se encuentra Carlitos Garcia, Director de Norberto Vélez de sesiones de la loma.