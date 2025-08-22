Festival Mundial de Circo 2025: Lima se convirtió en la capital del arte escénico lleno de magia y diversión

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Por primera vez en Perú! Una gran competencia de arte escénico reunió a grandes artistas circenses de talla internacional bajo una sola carpa en Lima: se trata del evento Festival Mundial de Circo 2025. Un escenario que se llenó de magia y diversión.

Festival Mundial de Circo 2025 cautivó a la capital

Agosto se ha convertido en un mes donde las familias pueden disfrutar de una gran variedad de shows y espectáculos circenses, entre ellos, el tan esperado Festival Mundial de Circo 2025, que durante tres noches seguidas, desde el lunes 18 al miércoles 20, hizo vibrar una gran carpa en la Expocenter Olguin del Jockey Club del Perú, que reunió a destacados acróbatas, clowns, malabaristas, equilibristas y especialistas en espectáculos visuales de alto impacto.

Lima se transformó en el corazón que hizo latir al circo mundial. La última función abrió sus puertas con la Gala Jade, una velada que fue un hechizo colectivo donde familias enteras se rindieron ante rutinas deslumbrantes, malabares que parecían desafiar la física, acrobacias imposibles que rozaban lo celestial y un humor chispeante que arrancó carcajadas y un humor cómplice.

La noche siguió llena de magia y diversión con la Gala Rubí, donde los artistas de primer nivel se enfrentaron sobre el escenario buscando el reconocimiento del jurado y, sobre todo, la ovación del público peruano. ¡Una competencia reñida! Las habilidades y destrezas de cada uno de ellos dejó asombrado a más de un espectador, en especial, a quienes debían elegir quién era el mejor protagonista del circo.

Competencia de artistas de talla internacional

Mientras las deliberaciones se llevaban a cabo, los artistas levantaron su copa en un brindis compartido que selló la hermandad del festival. ¡El show debía continuar! La Gala Diamante fue el clímax, el broche de oro: 12 finalistas dejaron el alma en la pista en una noche donde cada número parecía un relámpago de emoción hasta que llegó el momento tan esperado para todos, la premiación.

Tras la ovación del público en general por cada presentación en el Festival Mundial de Circo 2025, la lista de los ganadores quedó de la siguiente forma:

Premio Circo de Bronce para LS Brothers, Troup Uniqum, Danylo y Karolina.

para Premio Circo de Plata para el Dúo Stauberti y Dúo Desire.

para el Premio Circo de Oro fue otorgado al talentoso niño prodigio y gigante del arte circense, Dmytro.

Dmytro fue el ganador del Premio Circo de Oro en el Festival Mundial de Circo 2025.

Mejores artistas del mundo bajo una sola carpa en Lima

El jurado estuvo compuesto por destacados empresarios y artistas circenses, quienes al ver el gran espectáculo del cuerpo, el ritmo, la precisión y la emoción coincidieron en una frase: ¡todos son ganadores!

Pues bien, el festival mostró acróbatas, equilibristas, clowns, malabaristas y actos de un nivel nunca antes vistos, que brindaron una experiencia que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes. Ricardo Flores, director y organizador del Festival Mundial de Circo, agradeció la participación del público y artistas.

"Feliz, una gran experiencia. Un gran logro para el Perú. Nadie se imaginaba que nosotros los peruanos pudiéramos hacer esto. Creo que hemos roto los estándares pensantes del mundo y esperemos que siempre volvamos a hacerlo en Perú", señaló para las cámaras de Exitosa.

De esta manera, culminó el Festival Mundial de Circo 2025. Tres noches que hicieron historia donde la competencia fue tan intensa como la emoción donde la magia se volvió realidad y transformó al Perú en la capital del circo internacional.