¿Lamine Yamal y Nicki Nicole están en una relación?: Padre del futbolista sorprende con impactante respuesta

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, se encuentra en el ojo público, no precisamente por cuestiones relacionadas al deporte rey, sino por aquellas que aseguran tendría una relación con la cantante argentina Nicki Nicole. Al respecto de esta situación mediática, el padre del '10' azulgrana salió al frente para responder sobre ello.

¿Qué dijo el padre de Lamine Yamal?

La vida del crack del FC Barcelona, Lamine Yamal, es nuevamente tendencia en los medios españoles porque ha sido captado en Mónaco junto a la artista Nicki Nicole, el video en el que se le observa a ambos alimenta aún más las especulaciones de la existencia de una relación. A ello se le sumó que compartieron fotografías en redes sociales.

Con la finalidad de conocer más a fondo sobre estos rumores del nacimiento de una posible relación entre ambos jóvenes, el medio Europa Press sostuvo un diálogo con Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal. Sin embargo, lejos de confirmar o desmentir el posible vínculo amoroso de su primogénito aseguró que no sabía quién era la intérprete de 'Ojos verdes'.

"No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida", manifestó Mounir Nasraoui.



#barcelona #barça #fcbarcelona #futbol⚽️ #nickinicole #nicole #bizarrap #lamineyamalnickinicole #padre #mounirnasroui ♬ sonido original - Europa Press @europapress Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, asegura que no le pone ni cara a Nicki Nicole, la cantante urbana con la que relacionan a su hijo: "Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida". En cuanto a si el futbolista le ha hablado de la joven: "No, eso es un respeto, y más en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Yo a mi hijo no me va a venir a decir, papa, tengo novia. No, no está bien, no lo veo bien. Esas son cosas privadas suyas, no son mías". #lamineyamal

En tal sentido, el progenitor del jugador manifestó que "esas cosas son tonterías, son cosas de niños". Además, indicó que no va a estar en constante vigilancia "como un sapo" de con quién esté saliendo su hijo y pidió que respeten su privacidad.

Respeta a su hijo

En otro momento, Nasraoui dejó en claro que no quiere saber nada sobre este tema y que es respetable que tengan su vida. Asimismo, hizo énfasis en que hay un respeto entre él y su hijo.

"Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo", sentenció.

De esta manera el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasroui, se pronunció acerca de los rumores que afirman la existencia de una relación entre su hijo y la cantante urbana Nicki Nicole.