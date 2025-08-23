Ruth Luque sobre regreso de Santivañez al gabinete: Representa lo contrario a Justicia y Derechos Humanos

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Las reacciones ante el regreso de Juan José Santivañez al gabinete, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, no se hicieron esperar. En diálogo con Exitosa la congresista Ruth Luque cuestionó el retorno de Santivañez.

Ruth Luque rechaza decisión

La parlamentaria Ruth Luque consideró que Juan José Santivañez no es el más adecuado para dirigir la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

"Santivañez ha sido uno de sus principales voceros así que, que tenga a cargo un ministerio tan sensible como el de Justicia y Derechos Humanos, pues Santivañez representa todo lo contrario a la justicia y los derechos humanos", señaló.

Santivañez fue censurado por el Congreso del cargo de ministro del Interior para, meses después, ser nombrado como ministro de Justicia, en ese sentido Ruth Luque manifestó que no hay una regulación al respecto.

"Sobre Santivañez ha pesado una interpelación, una censura amplia de distintas bancadas, yo creo que va a ser importante saber que piensan las otras bancadas. Y saber si acaso, la llegada de Santivañez responde más bien a un respaldo de bancadas varias que han venido respaldando a Dina Boluarte", expresó.

La legisladora consideró que el Gobierno y un bloque de congresistas se han caracterizado por "despreciar" el significado de la institucionalidad.

"Si este gobierno y un grupo de bancadas se ha caracterizado por despreciar lo que la institucionalidad representa. La llegada de Santivañez ratifica el norte de este gobierno", aseguró.

Criticó designación del MIMP y MIDIS

Ruth Luque también se manifestó sobre la juramentación de Ana Peña en el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Fanny Montellanos, antes ministra de la Mujer, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La parlamentaria aseguró que Peña no tiene la experiencia ni preparación necesaria para asumir como titular del Ministerio de la Mujer y consideró que el cambio de Montellanos tiene la intensión de debilitar el despacho de la Mujer para que la cartera desaparezca. "Lamento estos retrocesos que estamos teniendo", dijo.

De esta manera la congresista Ruth Luque, rechazó la designación de Juan José Santivañez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, volviendo al Ejecutivo tras haber sido censurado meses atrás como ministro del Interior.