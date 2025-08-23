Edwin Martínez felicita a Juan José Santiváñez: "Por fin hoy se pone un verdadero ministro de Justicia en defensa del Perú"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Edwin Martínez se pronunció, en sus redes sociales, respecto de la reciente juramentación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Según se evidenció, el legislador se mostró a favor de la decisión tomada por la presidenta Dina Boluarte, a pesar de los cuestionamientos contra el exministro del Interior.

"Digan lo que digan..."

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el congresista no dudó en felicitar al actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quien juramentó este sábado 23 de agosto al mediodía en Palacio de Gobierno.

"Digan lo que digan y sin temor alguno, por fin hoy se pone un verdadero ministro de Justicia en defensa del Perú. Felicitaciones dr. Juan José Santiváñez", escribió en sus redes sociales, este sábado 23 de agosto.

De tal modo, Martínez respaldó la designación de Santiváñez, quien fue censurado como titular del Ministerio del Interior (Mininter), el pasado 21 de marzo, por falta de idoneidad para el cargo que ostentaba. El legislador mostró una postura contraria a otros de sus colegas, quienes rechazaron y cuestionaron su juramentación como titular del Minjusdh.

Edwin Martínez felicita a Juan José Santiváñez

En tal sentido, el parlamentario indicó que sus saludos a dicha decisión la realiza a pesar de las posiciones contrarias y "sin temor alguno" a lo que se pueda decir sobre su persona; ello en el marco de las investigaciones que existen contra Santiváñez, que además, fue cuestionado por la fallida lucha contra la inseguridad ciudadana.

Minimizó a anteriores ministros

Cabe mencionar que, hasta el momento, Edwin Martínez, es el único de los parlamentarios que se ha pronunciado públicamente a favor de esta decisión. En su publicación indicó que se ha colocado a un "verdadero ministro de Justicia en defensa del Perú", minimizando la labor no solo del anterior funcionario Enrique Alcántara, sino de los anteriores titulares de la cartera.

Como se recuerda, exactamente al mediodía de este sábado, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a los nuevos ministros de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer, tras la renuncia de los exfuncionarios a los puestos. La ceremonia oficial se realizó en la sede del Palacio de Gobierno.

